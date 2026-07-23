Un nuevo peligro «se desata» en la orquesta Cinema

Lo que comenzó como una actuación más a sumar al calendario de la orquesta Cinema, terminó dejando unas imágenes para el recuerdo. Todo ocurrió durante una verbena multitudinaria celebrada el día en el que España se jugaba contra Francia el pase a la final del Mundial, donde finalmente 'La Roja' resultó vencedora y consiguió bordar su segunda estrella.

Un gesto espontáneo sobre el escenario provocó una situación tan inesperada como viral que, por fortuna, acabó únicamente en anécdota. En un espectáculo caracterizado por el ritmo, la interacción con el público y la improvisación, un pequeño «pensamiento intrusivo» terminó convirtiéndose en el centro de todas las miradas.

El protagonista es Darío Enjo, que debuta en la formación esta temporada como trompetista. «Lo primero que se me pasó por la cabeza fue que no pasara del escenario para que no le cayera a la gente, pero ya vi que se fue un par de metros hacia adelante y que el destrozo ya estaba hecho. Solo quedaba asumir las consecuencias», recuerda el músico.

¿Qué fue lo que sucedió?

El trompetista había visto una cinta de confeti cayendo y tomó una decisión que a priori parecía inofensiva: darle una patada. La fuerza del movimiento y la modernidad que desprende la vestimenta del grupo hizo que el zapato goleador saliese despedido hacia el público. «No era parte del plan, pasé muchísima vergüenza», confiesa Enjo, haciendo hincapié en que «la ropa oversize y los tenis anchos» que marcan los actuales outfits de la temporada fueron los responsables de lo sucedido.

Todo quedó en un susto e incluso el zapato regresó «como si fuera un trofeo» a su legítimo propietario, que lo daba por perdido. Y si esperaba que los compañeros rebajaran la tensión, ocurrió todo lo contrario, montando un espectáculo alrededor del zapato. La posterior publicación en las redes sociales de la orquesta hizo el resto.

Aunque el protagonista declara que hasta el momento no ha recibido ninguna oferta de marcas de calzado, sí le han llegado cantidades de mensajes y notificaciones. «Mi teléfono explotaba, está siendo una locura», subraya. Desde entonces, asegura haber tomado medidas en el asunto: «Después de esto, cualquier movimiento que sea dar una patada al aire lo intento evitar».

Mientras tanto, el vídeo continúa acumulando reproducciones y los miembros de la orquesta lanzan una petición en tono humorístico a sus seguidores: «Deja tu like para que no echen a Darío». Por el momento, el único que salió despedido fue su zapato.

El mensaje a la víctima

«No fue a propósito. Me gustaría pedirle disculpas a la persona que recibió el zapatazo y que, ya que el vídeo se está haciendo viral, también se reconozca su parte y se le den créditos porque yo lo lancé, pero él lo recibió. Le agradezco que lo devolviera porque en ese ambiente de fiesta y locura, si me cae a mí, igual lo tiro. En Cinema pasan muchas veces este tipo de cosas porque es siempre un show tan aleatorio que ni nosotros mismos sabemos lo que va a pasar dentro de 5 minutos. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Al final, es lo divertido cuando estás trabajando tantos días seguidos en esta época de verano».