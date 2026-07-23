Continúan los incendios, confinamientos y desalojos en el último día de la ola de calor

Los confinamientos y desalojos continúan en este último día de la ola de calor por los incendios en Burgohondo (Ávila) y Castropodame (León), así como en Almorox (Toledo), Villa del Prado (Madrid) y San Martín de Valdeiglesias (Madrid); mientras tanto, algunos de los evacuados en Guadalajara regresan a sus casas.

Los trabajos de extinción en Castilla y León han permitido rebajar la gravedad en los fuegos de Rábano de Aliste (Zamora) y Retortillo (Soria), ya sin confinamientos ni desalojados, pero preocupa el de Burgohondo (Ávila) y el Castropodame (León).

El abulense se encuentra "muy activo", ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo, ante el avance "virulento" de unas llamas a una velocidad de 3 kilómetro en 40 minutos.

Asimismo, se ha pedido a los en torno a 8.000 vecinos, más veraneantes, de El Tiemblo, Burgohondo y Navaluenga que permanezcan en sus casas, a través de un ES-Alert.

También han sido evacuadas las 130 personas acampadas en dos cámpines cerca del embalse de El Burguillo y la Reserva Natural del Valle de Iruelas; la orografía, el viento y el aumento de las temperaturas complican la extinción.

El fuego de Castropodame evoluciona favorablemente pero continúan desalojadas las localidades de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero, con más de un centenar de afectados; el operativo trabaja para evitar que el fuego llegue a Torre del Bierzo y avance hasta Castropodame.

Confinados por incendios en municipios de Toledo y Madrid

La evolución del incendio en Almorox (Toledo) ha obligado al alejamiento y confinamiento de las calles de la urbanización Calalberche en Santa Cruz del Retamar (Toledo); el fuego ha afectado a una superficie aproximada de 1.000 hectáreas y ha quemado al menos 26 viviendas, la mayoría en la Comunidad de Madrid.

Un incendio forestal declarado este miércoles en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias (Madrid) por un vehículo que ha ardido en la M-501 ha obligado a confinar de forma preventiva una residencia de mayores y a pedir a los vecinos de las urbanizaciones de San Ramón y Jaracruz que permanezcan en sus viviendas.

A las 17:00 horas, Emergencias 112 de la Comunidad de Madridha enviado un mensaje ES-Alert a la población de Pelayos de la Presa para que se desplacen al casco urbano ante la proximidad del fuego.

En localidad madrileña de Villa del Prado otro incendio ha obligado a evacuar a los vecinos de Aldea del Fresno, 3.500 según el Instituto Nacional de Estadística- a la localidad de Villamanta; también está cortada la M-507 sentido Navalcarnero y la N-403 en sentido Toledo.

Focos en Huesca, Teruel y Huelva

Un nuevo incendio forestal declarado este jueves a las 17:05 en La Cerollera (Teruel) ha obligado a movilizar un nuevo dispositivo del operativo INFOAR con medios aéreos, mientras que el incendio de Plan, en el Pirineo oscense, continúa activo aunque evoluciona de forma favorable.

El director técnico de Extinción ha explicado que la situación en Plan es "mejor" que la que tenían "en las últimas 24 horas", aunque ha insistido en mantener la prudencia debido a la compleja orografía y a las condiciones meteorológicas.

En Huelva, efectivos del Plan Infoca han dado por sofocado el incendio forestal que se inició de madrugada en un paraje de Alosno; también han estabilizado el incendio forestal que se inició el martes en El Cerro del Andévalo (Huelva) y los 380 desalojados pueden volver a sus casas.

Regreso de los evacuados en Guadalajara

El incendio forestal de La Mierla (Guadalajara) y que ha quemado 32.000 hectáreas continúa activo pero con una evolución favorable, lo que ha permitido volver a los primeros vecinos evacuados.

Las llamas, que comenzaron el 16 de julio, obligaron a desalojar 34 municipios; el miércoles ya pudieron volver a sus domicilios los vecinos de Río Frío del Llano, Cardeñosa, Santiuste, Angón y Rebollosa de Jadraque y este jueves se ha autorizado el regreso de los habitantes de Palancares, Almiruete, Muriel y La Mierla.

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"Pueden quedar todavía días" para que los servicios de extinción lo den por estabilizado, como ha puesto de manifiesto el director de la emergencia, Juan José Fernández, en un archivo sonoro remitido a los medios de comunicación, en el que ha destacado la necesidad de ser "muy cautos", dado "el extenso perímetro" que tiene.