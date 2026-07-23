Más de 200 países y 9,3 millones de espectadores en directo: el impacto global de La Velada de Ibai Llanos que acoge Sevilla

Más de 9 millones de espectadores. Ese es el titular que La Velada del Año imprimió el año pasado en Sevilla, batiendo todos los récords tras la celebración de la que fuera su quinta edición. La Velada se ve prácticamente en todo el mundo, alcanzando más de 200 países y territorios, al ser un evento retransmitido y gratuito, no tiene fronteras.

Lo que comenzó como una broma 'loca' en el año 2021 por parte de 'streamer' Ibai Llanos al creador Reven en uno de sus directos, ha logrado convertirse en el evento del año de habla hispana en cuanto a Internet nos referimos. Tras un pique sobre quién ganaría en una pelea contra ElMillor, Reven propuso subirse al ring si llegaban a 100.000 likes. La meta se cumplió e Ibai decidió organizar el evento.

La primera edición se celebró sin público el 26 de mayo de 2021, en la Sala Apolo de Barcelona, alcanzando 1,5 millones de espectadores en la plataforma Twitch. A partir de ese momento, el incipiente éxito del espectáculo impulsó a seguir celebrándolo llenando estadios masivos: Un año después, La Velada dio un salto de gigante. El Pabellón Olímpico de Badalona acogió la segunda edición ante unos 12.000 asistentes y el directo pulverizó el récord histórico de Twitch con 3,3 millones de espectadores simultáneos, consolidando el formato como un fenómeno internacional.

En 2023 llegó la confirmación definitiva. El evento se trasladó al Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid, contó con más de 68.000 asistentes, y volvió a superar su propia marca: 3,4 millones de espectadores en directo. La combinación de combates, música en vivo y una producción cada vez más ambiciosa convirtió La Velada en una cita imprescindible para millones de seguidores.

Sin embargo, la auténtica explosión llegó en 2025. La quinta edición, disputada en el Estadio de La Cartuja de Sevilla, dejó una cifra histórica: más de 9,3 millones de espectadores en simultáneo, convirtiéndose en el directo más visto en la historia de Twitch para un canal individual. Además, cerca de 80.000 personas asistieron al evento de forma presencial, demostrando que La Velada ya trasciende el universo digital para competir con los mayores espectáculos deportivos y musicales del planeta.

Un fenómeno que traspasa fronteras internacionales

La Velada del Año ha logrado convertirse en un fenómeno cultural de alcance internacional. Al tiempo que se emite en España y se emite íntegramente en español, cada edición consigue reunir espectadores de decenas de países, especialmente de Latinoamérica, pero también de Estados Unidos y de otras partes de Europa. La participación de creadores de contenido de distintos países y las actuaciones de artistas con talla mundial han contribuido a que el espectáculo trascienda más allá del país y se consolide como una gran cita global dentro del entretenimiento digital.

Tal es el impacto que muchos aficionados y medios especializados ya la comparan con la Super Bowl. La comparación no responde únicamente a sus cifras de audiencia, sino también a la expectación que genera durante meses, el cuidado de su producción, la relevancia de los combates y las actuaciones musicales de primer nivel que acompañan al evento. Al igual que ocurre con la final de la NFL en Estados Unidos, La Velada del Año se ha convertido en un acontecimiento que sorpasa al 'simple deporte' y reúne a millones de personas frente a la pantalla, afianzándose como uno de los mayores espectáculos anuales.

El precursor del evento, Ibai Llanos, en el Estadio de la Cartuja en Sevilla durante la Velada dle Año V / El Correo

El crecimiento de La Velada no solo se mide en audiencia. Cada edición ha ido aumentado el número de combates, y por ende de participantes, la calidad de la producción, los artistas invitados y el impacto internacional del evento. Lo que empezó con apenas tres combates se ha transformado en un espectáculo de más de ocho horas que reúne a algunos de los creadores de contenido más influyentes de España y Latinoamérica junto a estrellas de la música.

Con la venidera sexta edición prevista para este 2026 en Sevilla, Ibai Llanos vuelve a apuntar alto. El objetivo presente reside en superar una vez más los registros históricos con diez combates sin precedentes, un estadio con capacidad para unas 80.000 personas y la ambición de volver a batir el récord mundial de audiencia en Twitch.

Cinco años después de aquella primera velada celebrada en plena pandemia, el proyecto de Ibai se ha convertido en un caso de estudio dentro de la industria del entretenimiento digital. Sus cifras demuestran que el streaming ya no compite únicamente con la televisión tradicional, sino que es capaz de liderar la conversación global y reunir a millones de personas en torno a un mismo evento en directo.

Fuente: El Correo de Andalucía