A revolta veciñal en Allariz do 1989 e a violencia, eixos da novela gañadora do Premio Illa Nova, «Dos afectos, ao río»
A súa autora é Sofía Ruvira que asinou a obra que reflexiona sobre a importancia da memoria e de coñecer o pasado así como sobre as violencias que atravesan as familias e a sociedade
Pasaron 37 anos pero en Allariz (Ourense) e na súa comarca aínda lembran o episodio. Como van esquecer que no ano 1989 un grupo de veciños se afrontaron ao alcalde, daquela do PP, ao aparecer o río inzado de troitas mortas en varias ocasións? Aquelas protestas lograron sacar de diante un rexidor que ollaba cara outro lado e tomar conciencia da importancia do coidado do Medio Ambiente. Tamén supuxeron o impulso para que Anxo Quintana, líder nacionalista, chegara a ser o seu primeiro alcalde do BNG. Este contexto histórico é un dos caldos que nutre a obra «Dos afectos, o río», co que Sofía Ruvira («Canícula», «Os corpos fráxiles») logrou conquistar o Premio Illa Nova de Narrativa, da Editorial Galaxia.
O galardón -dirixido a persoas creadoras que non superan os 35 anos de idade- é lanzado cada ano desde a década dos 50 por Galaxia se ben nestes intres El Corte Inglés colabora. O premio inclúe a publicación da obra pola que Ruvira recibirá 3.000 euros.
«Dos afectos, o río» presenta a historia dunha moza xornalista que viaxa á súa aldea na procura do pasado familiar. Alí intenta descubrir a vida do seu avó materno, a quen vai idealizando pola súa participación na revolta veciñal décadas atrás contra o poder local pola contaminación ambiental do río. Nesa busca do pasado, irá descubrindo novos afectos, a faciana real que ocultan algúns heroes e como as distintas violencias anoan as distintas xeracións dende o pasado ao presente.
O xurado destacou «a calidade literaria da novela» así como a «mirada fonda e sensible ás diversas formas de violencia estrutural». Tamén destacou, como sinala o libro, que «lembrar é un exercicio político».
As integrantes do xurado -Cláudia Morán, María Quiroga (gañadora na anterior edición con «Perder o norte») e Mar Mato, con Malores Villanueva como secretaria- acordaron outorgarlle o premio Illa Nova por maioría.
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