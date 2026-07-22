Galardón literario
Loli Rodríguez, autora de «Nailía», acada o Premio Trevo de Narrativa
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Gañadora do Premio Torrente Ballester de Narrativa en Lingua Galega 2024 pola novela «Nailía», Loli Rodríguez Rodríguez vén de sumar un novo recoñecemento logo de acadar o Premio Trevo de Narrativa 2026
O anuncio fíxose público onte e, á hora de escoller a proposta gañadora, o xurado decantouse por esta novela por considerala «unha proposta literaria honesta e vigorosa, dotada dunha voz singular e dunha forza narrativa que reconcilia o lector co poder da palabra».
O acto de entrega do galardón literario terá lugar o vindeiro venres, día 24 de xullo, no espazo cultural Río Lagares (Vigo), a partir das 19.30 horas.
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