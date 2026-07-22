Nuevo paso desde O Porriño para la vacuna gallega contra la tuberculosis: ha reclutado 5.500 adolescentes y adultos en África para su ensayo clínico

Más de 3.300 personas mueren cada día en el mundo debido a la tuberculosis, lo que se traduce en 1,2 millones al año. Son los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recalca que aún es «una de las enfermedades infecciosas más letales». Ponerle coto es vital para la humanidad y la empresa Biofabri del Grupo Zendal, radicado en O Porriño (Pontevedra), trabaja para ello en un consorcio internacional desarrollando una nueva vacuna. Esta semana acaban de dar un paso decisivo. Han culminado el reclutamiento de las 5.500 personas adultas y adolescentes que participarán en su ensayo clínico.

Estos participantes se distribuyen en 16 centros de investigación clínica localizados en Sudáfrica, Kenia y Tanzania. En 2024, el mayor número de nuevos casos de tuberculosis se había registrado en la región de Asia Sudoriental, el Pacífico Occidental y África. Dos tercios del total mundial ocurrieron en la India (el 25 %), Indonesia (el 10 %), Filipinas (el 6,8 %), China (el 6,5 %), el Pakistán (el 6,3 %), Nigeria (el 4,8 %), la República Democrática del Congo (el 3,9 %) y Bangladesh (el 3,6 %).

La empresa Biofabri forma parte del Grupo Zendal y se encuentra en O Porriño (Pontevedra). / Zendal

Para el Grupo Zendal culminar el reclutamiento en adultos y adolescentes supone «uno de los hitos más importantes en el desarrollo de MTBVAC». Desde la compañía detallan que con el ensayo en estos rangos de edad comprobarán la seguridad y eficacia de la vacuna al tiempo que «comprenderán su potencial».

Los primeros voluntarios comenzaron a recibirla en febrero de 2025. La compañía, preguntada por FARO ayer, reconoció que de momento no puede señalar cuándo vacunarán a los últimos participantes. Desde el grupo, eso sí, han querido agradecer «el compromiso» de los voluntarios, investigadores y socios del proyecto. Entre estos últimos, se encuentran la Fundación Gates, el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania a través del Banco de Desarrollo KfW y Open Philanthropy.

Los adolescentes, un sector clave

La firma gallega Biofabri señala como «importante» sobre todo iniciar el ensayo en adolescentes. Recientemente una investigación publicada en el «European Respiratory Journal» resultaba que 1,8 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años desarrollaban tuberculosis cada año.

El 96% de los menores de 15 años con tuberculosis en el mundo fallecidos por esta enfermedad no había recibido tratamiento (principalmente con antibióticos). Por lo tanto, suministrar una vacuna eficaz en este grupo de edad será clave. Zendal recalca que busca «proporcionar una protección más eficaz y potencialmente más duradera que la BCG en recién nacidos». También procura «prevenir la enfermedad tuberculosa en adultos y adolescentes, un grupo para el que actualmente no existe una vacuna eficaz».

La vacuna MTBVAC que se desarrolla en O Porriño es «la única vacuna contra la tuberculosis viva atenuada derivada de Mycobacterium tuberculosis que se encuentra en ensayos clínicos», añade la empresa. Esta es una diferencia notable respecto a la BCG, que deriva de Mycobacterium bovis, la forma bovina de la tuberculosis.

Instalaciones de Biofabri, del grupo Zendal en O Porriño. / Zendal

Pruebas con recién nacidos

La vacuna «gallega» se está evaluando en otros ensayos clínicos. El dirigido a adultos y recién nacidos (en fase 2) ha demostrado que presenta «perfiles de inmunogenicidad y seguridad comparables o favorables en diferentes dosis en comparación con la BCG», indican desde la firma porriñesa.

Biofabri también se encuentra desarrollando un estudio clínico fase 3 de la vacuna en recién nacidos en Sudáfrica, Madagascar y Senegal. Asimismo desde enero 2024, Biofabri realiza un estudio clínico fase 2a para evaluar la seguridad e inmunogenicidad de MTBVAC en personas con y sin VIH.

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