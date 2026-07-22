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Anthropic pagará la mayor indemnización por derechos de autor de la historia: 1.500 millones de dólares

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Anthropic pagará la mayor indemnización en materia de derechos de autor, 1.500 millones de dólares (unos 1.315 millones de euros al cambio) más intereses, para dar carpetazo a una demanda colectiva de escritores que denunció a la firma tecnológica por considerar que había utilizado ilegalmente «cientos de miles de libros con derechos de autor» para entrenar sus modelos de inteligencia artificial Claude.

Este acuerdo histórico ha sido aprobado el pasado lunes por la jueza Araceli Martínez-Olguín y, en concreto, engloba un total de 500.000 obras, cuyos derechos de autor están en manos de escritores y editores, con el pago de 3.000 dólares (unos 2.627 euros) por cada una de ellas.

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