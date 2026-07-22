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El incendio de El Cerro del Andévalo (Huelva) obliga a activar Es-Alert: desalojan a 380 vecinos de Villanueva de las Cruces

La Junta de Andalucía mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca ante la evolución del fuego en el paraje Los Pajares

Las impactantes imágenes del incendio de El Cerro de Andévalo

Las impactantes imágenes del incendio de El Cerro de Andévalo / David Arjona

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Ramón Morales

Huelva

La Junta de Andalucía mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca en la provincia de Huelva por el incendio forestal declarado en El Cerro del Andévalo, concretamente en el paraje Los Pajares. El dispositivo de extinción ha sido ampliado y cuenta ya con 120 efectivos, seis autobombas, trece medios aéreos y cuatro buldóceres.

La medida fue anunciada por el vicepresidente primero de la Junta y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ante la evolución de un fuego que permanece activo después de declararse alrededor de las 22.00 horas del martes.

Los trabajos de extinción se concentran especialmente en la cabeza del incendio, situada en una zona con un gran potencial de masa forestal, circunstancia que puede favorecer la propagación de las llamas.

120 efectivos y trece medios aéreos contra el incendio

El dispositivo desplegado por el Plan Infoca para combatir el incendio forestal en El Cerro del Andévalo está formado por 120 efectivos, seis vehículos autobomba y cuatro buldóceres.

A estos recursos terrestres se suman seis helicópteros: uno pesado, cuatro semipesados y uno ligero. También trabajan siete aviones, entre ellos cuatro de carga en tierra, dos anfibios ligeros y uno de coordinación. En total, el operativo dispone de trece medios aéreos para luchar contra las llamas.

La declaración de la situación operativa 1 del Plan Infoca implica que el incendio puede ser controlado con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, aunque sus dimensiones, los recursos necesarios para su extinción o la posible adopción de medidas de protección a la población hacen necesaria la activación de la fase de emergencia.

Llamamiento para evitar la zona del incendio

Antonio Sanz ha pedido a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia, evite desplazarse hasta el entorno afectado por el incendio y no asuma riesgos que puedan dificultar las labores de los equipos de extinción del Plan Infoca.

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Este es el tercer incendio forestal registrado en la provincia de Huelva durante las últimas 24 horas. El fuego declarado en Almonaster la Real permanece estabilizado después de que los 350 vecinos desalojados pudieran regresar a sus viviendas, mientras que el incendio registrado en un paraje de Lucena del Puerto quedó extinguido a las 23.30 horas del martes.

Fuente: El Correo de Andalucía

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