El incendio de Guadalajara ya ha calcinado más de 26.000 hectáreas

Los efectivos que trabajan desde el pasado jueves en las labores de extinción del incendio que afecta a la Sierra Norte de Guadalajara, que se mantiene en nivel 2 de operatividad y ha calcinado ya más de 26.000 hectáreas, han iniciado este lunes "una transición" de una estrategia defensiva al ataque del fuego.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), situado en Tamajón, el director de la emergencia, Juan José Fernández, ha explicado que el incendio sigue activo, sobre todo en la zona de cabeza, que es la situada más al Norte, en los alrededores de Atienza.

Si bien, ha añadido que, "durante el día de hoy", han empezado "una transición de estrategias defensivas", centradas "exclusivamente" en defender poblaciones, a "un ataque", sobre todo en la zona de cabeza.

"Hoy es el primer día que hemos empezado realmente a ir al ataque. Esto es muy importante", ha reconocido Fernández, quien ha indicado que las labores en los flancos "han funcionado bien" y, aunque esta mañana "el frente de llama" rompió las líneas de control, las lenguas de fuego pudieron ser contenidas, "con trabajo especialmente de medios terrestres y algunos aéreos".

Ha dicho que en lo que respecta a la cabeza se ha estado trabajando "en un eje de contención muy importante, en un cortafuegos muy amplio" y también "descendiendo por los flancos hacia cola en alguno de los puntos", al tiempo que se ha actuado con "maquinaria pesada y tractores".

"Estamos monitorizando en tiempo real, con medios aéreos, la posición exacta del frente de llama", que "todavía no ha llegado a Atienza, pero se dirige hacia esa zona", ha continuado el director de la emergencia.

Además, a preguntas de los periodistas ha afirmado que "todavía se encuentra a varios kilómetros del borde de la comunidad autónoma", pero ya se ha establecido contacto con el centro operativo de Castilla y León para advertir de la posibilidad de que el incendio salte a la región vecina y "empezar a trabajar de manera conjunta".

Asimismo, Fernández ha incidido en que la velocidad de propagación del eje principal es "variable" y va cambiando en función de las rachas de viento y en que aunque no ha habido tiempo para realizar una evaluación exacta del número de hectáreas afectadas, sí ha precisado que son ya más de 26.000.

En cualquier caso, ha subrayado que "el incendio hoy ha crecido", pero lo ha hecho "considerablemente menos" que en días anteriores, y ha recordado que se han superado los 100 kilómetros de perímetro.

En este sentido, ha agregado que está "lejos" poder hablar de perímetro controlado; no obstante, ha admitido que "algunos sectores se encuentran estabilizados" y son los situados "alrededor de poblaciones".

Noticias relacionadas

El incendio ha hecho necesario evacuar 34 localidades y confinar a la población de otras 14, con más de 1.200 personas afectadas.