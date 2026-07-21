Josep Pedrerol y 'El Chiringuito' se despiden de Atresmedia tras 13 años: "Nos vemos en la tele"

Este lunes, 20 de julio, 'El Chiringuito de Jugones' apagó las luces de su plató en Mega tras consumarse la salida del comunicador catalán y de su equipo de "mutuo acuerdo" con el grupo audiovisual. Un punto y final que llegó tras el adiós del periodista en 'Jugones' (laSexta) y que culminó por la noche con una entrega especial marcada por la consecución del Mundial por parte de la Selección Española.

La emisión arrancó con una puesta en escena intimista: Pedrerol en mitad de un plató a oscuras y enfocado por un único foco. “Han pasado 13 años”, recordaba el presentador antes de dar paso a un vídeo nostálgico de los inicios del formato en Nitro. A la vuelta, el comunicador quiso dedicar unas emotivas palabras de agradecimiento a la cúpula del grupo: "Joder, cuántas cosas. Ha ido bien. Gracias por el cariño, a los compañeros y a los jefes: a Bardají, que apostó por nosotros en un momento delicado, y a Ferreras, siempre a nuestro lado. Hemos sido muy felices en Atresmedia, pero la vida te obliga a tomar decisiones. Nos separamos amistosamente y con un abrazo".

Un histórico reencuentro de tertulianos y autocrítica en plató

Para una noche tan señalada, el programa reunió a más de una veintena de colaboradores históricos. Figuras emblemáticas como Paco Buyo, Tomás Roncero, Pipi Estrada, Iñaki Cano, Roberto Morales o Fernando Sanz hicieron su entrada en plató al ritmo del 'Que viva España'.

Más allá de analizar los festejos de la Selección en Madrid, Pedrerol aprovechó los minutos finales para hacer balance sobre la evolución del espacio y el tono empleado durante más de una década en pantalla: "El programa de hace 13 años no tiene nada que ver con el de ahora. En Punto Pelota éramos mucho más agresivos. A veces tenemos que pensar en el daño que podemos hacer con las críticas, pero hay un límite que marcamos: opinar del futbolista y nunca de la persona".

La velada, aderezada con la lectura de mensajes de los espectadores en redes sociales, contó con la actuación en directo de David DeMaría interpretando el himno del programa y cerró con el tema 'Gente luminosa' de El Arrebato.

"Misma hora, mismo Chiringuito": su destino, una incógnita

Aunque el equipo se despide de Mega y laSexta, el formato no desaparece. Antes de bajar el telón, Pedrerol dejó la puerta abierta a su inminente regreso en una nueva plataforma o cadena: “Nosotros emprenderemos una aventura diferente en otro lugar, pero estemos donde estemos Atresmedia se va a quedar siempre en nuestro corazón. Nos vemos en la tele. Hasta pronto”.

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En esta misma línea, las redes sociales oficiales del programa lanzaron un mensaje tan enigmático como revelador tras la emisión: “Nuevo logo, nuevo canal. Misma hora, mismo Chiringuito”. Por el momento, el comunicador no ha desvelado cuál será la nueva ventana televisiva que acogerá la nueva etapa del legendario espacio deportivo.