Fauna
Una docena de jabalíes se pasea por Lugo a plena luz del día
La imagen, cada vez más frecuente en las ciudades gallegas, tuvo lugar en la Ronda de Fingoi
Se estima que hay más de 82.000 en toda la comunidad, provocando cientos de accidentes de tráfico al año
Ni en solitario, ni de noche, ni en parroquias periurbanas. La presencia de jabalíes en las ciudades gallegas se ha vuelto una constante cada vez más habitual hasta el punto de que muchos vecinos ya ni se sorprenden al verlos. Sin embargo, hay circunstancias en las que conviene extremar las precauciones. Esto ocurrió este lunes 20 de julio en Lugo cuando una docena de estos mamíferos irrumpieron en pleno casco urbano a última hora de la tarde.
Las imágenes tuvieron lugar en la ronda de Figoi, situada en la parte sur de la ciudad, muy cerca del paseo fluvial del Miño. En ellas se puede ver a una pareja adulta junto a sus jabatos paseando tranquilamente por este enorme parque. Pese a la presencia de varios vecinos en su entorno, continuaron con paso firme buscando alimento, una circunstanca capaz de generar hasta 600 accidentes de tráfico al año en la provincia de Pontevedra.
No es el primer avistamiento de esta piara en las últimas semanas en la capital lucense. Previamente se les vio en los barrios del norte, como la Praza Agro do Rolo en A Milagrosa, o en zonas más próximas a la estación de ferrocarril al sur, como Fontiñas. Todas ellas, densamente pobladas y alejadas de otros núcleos de población donde hasta ahora era más frecuente encontrar a estos animales fuera de su hábitat natural.
Riesgos ante una piara con crías
Pese a la vistosidad de las imágenes, conviene no olvidar que se trata de una especie salvaje y que puede ser muy peligrosa. En diciembre una vecina de Sárdoma, en Vigo, vio como su perro esa asesinado por estos animales en el que era el quinto ataque en su finca. Precisamente anoche se registró un accidente con otros cinco heridos, uno de ellos menor de edad, cuando un conductor en Granada trató de esquivar a una piara por la noche.
El principal problema de estas piaras es la presencia de varias crías, proceso que se ha agravado al incrementarse la fertilidad de la especie. Las jabatas tienen un instinto maternal muy fuerte que provoca que no duden en atacar a todo lo que consideren una amenaza para sus pequeños. Según los cálculos de la Xunta de Galicia en la comunidad hay más de 82.000 ejemplares de esta especie, siendo una de las densidades más altas de toda Europa.
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