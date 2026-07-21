Actuación
Carlos Núñez arranca a súa xira de verán "Lugares Máxicos" en Salvaterra do Miño o día 25
O gaiteiro vigués actuará na vindeira edición do Interceltique de Lorient na Bretaña francesa como un dos nomes destacados do cartel
Hai 30 anos saía publicado un dos discos de música galega máis importantes da historia de noso, «A irmandade das estrelas», de Carlos Núñez. Fora o primeiro álbum do gaiteiro vigués que se converteu nun fenómeno mundial. Agora inicia a xira especial de verán «Lugares Máxicos» que partirá o vindeiro 25 da Praza do Castelo en Salvaterra do Miño (Pontevedra).
As entradas podémolas adquirir en ataquilla.com cos prezos a partir dos 21,5 euros ademais dos custos.
Dende a súa oficina informaron de que a xira parará noutros lugares especiais como o Pazo Baión ou o Mosteiro de Oseira.
Núñez ademais prepara a súa actuación no Intercéltico de Lorient, na Bretaña francesa, festival da música celta dos países atlánticos que comezará en dez días.
O vigués Carlos Núñez será un dos grandes nomes do cartel este ano xunto a Denez, Capercaillie, Agnes Obel, Yann Tiersen ou Susana Seivane.
Hai que lembrar que dende o 31 de xullo ata o 9 de agosto tamén actuarán alí outros artistas galegos como Luar na Lubre, Ailá, Benefán, o grupo estradense de baile Tequexetéldere, a Banda de Gaitas Estivada, José Manuel López coa súa masterclass de gaita, a pandeireteira e cantareira coruñesa Icía Kirk, entre outros.
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