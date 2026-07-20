Representación gallega en el Festival Internacional de Cine Universitario Upward de Kosovo

«Una madre no entiende la vida que su hija quiere vivir. Una hija quiere ser libre pero se encuentra atrapada por la familia, la religión y el género. La madre intenta entrar en el mundo de su hija, no sabe cómo vivir con ello. ¿Deberíamos intentar romper esta brecha generacional eterna, o quedarnos quietos, atrapados dentro de una pequeña lata de sardinas? Símbolos y asfixia nos persiguen». Es la sinopsis de «Sardiñas», el cortometraje del coruñés André Parra que se convirtió en una de las tres propuestas españolas seleccionadas de entre las más de 1.400 de más de 30 países que concurrieron este año al Festival Internacional de Cine Universitario Upward de Pristina, en Kosovo, en donde Galicia ha dejado huella.

Y es que es precisamente de tierras balcánicas de donde acaba de regresar el técnico en efectos especiales y profesor en el CIFP Audiovisual Vigo Ricardo Spencer tras presidir el jurado de este certamen de cine universitario internacional, una experiencia que no duda en destacar como «verdadeiramente interesante e unha honra», al haber tenido la oportunidad de compartir el tribunal con profesionales del audiovisual internacional como Agron Domi, miembro de la Academia de Cine Europeo y director del Festival Internacional de Cine de Tirana, acreditado como evento clasificatorio para los Premios Oscar y los del Cine Europeo; y como Agnes Nokshiqi, actriz, directora de teatro y profesora con 25 años de experiencia en artes escénicas.

A raíz de un intercambio universitario, Ricardo Spencer se aproximó a la realidad de Kosovo y fue a partir de ahí cuando inició una relación más estrecha con los docentes y profesionales del sector audiovisual de allí, de manera que el año pasado volvió a visitar Pristina para impartir un curso de dos semanas relacionado con su especialidad, los efectos especiales. Enmarcado en las actividades internacionales de verano del ámbito universitario, con respecto a su reciente participación en el Upward, el docente vigués señala que «como son profesor chamáronme para formar parte do xurado, aproveitando a boa relación que temos, e penso que é unha boa oportunidade para promocionar o país, porque a verdade é que fronte a esa imaxe negativa que parece que aínda queda pola guerra, a miña experiencia foi moi agradable e é un país que está medrando moito».

El profesor vigués Ricardo Spencer durante la masterclass que impartió en el festival. / Mario Llorca

El Festival Internacional Universitario Upward de Pristina tiene como objetivo celebrar el talento de jóvenes cineastas de todo el mundo a través de diversas proyecciones, talleres y mesas redondas. En este sentido, Ricardo Spencer indica que «aplicaron más de 1.400 propostas de máis de 30 países e hai que destacar que verdadeiramente recibimos traballos excelentes, moi moi profesionais, e logo tamén outros máis académicos, de fin de curso». Entre la muestra seleccionada, el técnico en efectos especiales puso en valor la representación gallega dentro de las tres producciones españolas que concurrieron, puesto que el cortometraje de André Parra, que recientemente también tuvo presencia en la última edición de Curtocircuito, el Festival Internacional de Cine de Santiago de Compostela, tuvo buena aceptación y compitió con piezas audiovisuales de Alemania, Italia, China, Japón, Estados Unidos, Argentina, Bulgaria o Bangladesh, entre otros.

Efectos especiales

La participación del profesor en el CIFP Audiovisual de Vigo en el Festival Universitario Upward de Pristina no solo se limitó a presidir el tribunal que finalmente se decantó por una producción de Bangladesh como vencedora en la categoría de mejor película, sino que Ricardo Spencer también tuvo protagonismo en las actividades celebradas dentro del evento, impartiendo, en concreto, una masterclass relacionada con su especialidad de efectos especiales, un ámbito dentro del área de producción en el que apenas hay profesionales, ya que, por su experiencia, «asusta moitísimo».

A este respecto, Ricardo Spencer menciona que «por cuestión da xestión da produción, de orzamento, de tempos, é unha área que asusta moito, e os profesionais optan máis pola posprodución. En canto a formación, no caso de Galicia, na educación pública o ano pasado abriuse un módulo de próteses e efectos especiais dentro do Ciclo Superior de Caracterización e Maquillaxe Profesional, pero é só un módulo. Despois hai opción de formación na Escola de Imaxe e de Son de Vigo, pero na pública só no instituto de Teis e logo hai cursos, pero formación en si mesma en efectos especiais non existe», comenta el docente del CIFP Audiovisual de Vigo.

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Ricardo Spencer hace distinción entre efectos especiales físicos, que engloban las explosiones y la pirotecnica; de maquillaje, epígrafe en el que se incluyen las prótesis y los efectos de la sangre, y digitales: «En efectos físicos hai máis especialistas porque están moi demandados, pero en xeral é un eido que lle dá moito medo aos profesionais e, tanto por economía como por seguridade, para facilitar as xestións, apostan pola posprodución e escapan do que é levar a cabo os efectos coa dirección», concluye el docente vigués, quien gracias a su especialización en estas técnicas ya ha logrado que en Kosovo se fijen en su trabajo para varias producciones.