La exposición crónica al ruido del tráfico podría aumentar el riesgo de sufrir párkinson, según un estudio con tres millones de personas

Mucho se ha hablado de los peligros que supone respirar el aire contaminado por el vaivén constante de los coches en las grandes ciudades. Y es que, según demuestran innumerables estudios, la contaminación atmosférica derivada del tráfico aumenta el riesgo de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, además de asociarse con problemas metabólicos, deterioro cognitivo y muerte prematura. ¿Pero qué ocurre con el ruido que generan esos mismos vehículos? Un estudio realizado por investigadores daneses con más de tres millones de personas seguidas durante casi 20 años sugiere que la exposición crónica al ruido del tráfico también podría aumentar el riesgo de desarrollar párkison. Según demuestra el análisis, publicado este lunes en la revista 'JAMA Neurology', quienes viven en entornos más ruidosos presentan una mayor probabilidad de desarrollar esta enfermedad neurodegenerativa que quienes están menos expuestos.

El análisis observó que quienes vivían en casas con una zona más tranquila presentaban un menor riesgo que aquellas personas cuyas viviendas estaban sometidas a niveles elevados de ruido en todos sus lados

El trabajo, liderado por la investigadora danesa Mette Sørensen, se basa en el análisis de los registros clínicos de más de tres millones de personas mayores de 40 años a las que siguieron durante 18 años a partir de registros administrativos y sanitarios. El equipo estimó la exposición al ruido del tráfico rodado en los domicilios de los participantes teniendo en cuenta tanto la fachada más expuesta de cada vivienda como la menos expuesta, y cruzó esta información con los diagnósticos de enfermedad de párkinson registrados durante el periodo de seguimiento. Según recoge el artículo publicado este lunes, los resultados mostraron que por cada incremento significado en la exposición al ruido del tráfico también se incrementó el riesgo de desarrollar párkinson en entre un 3 y un 4 %. El análisis también observó que quienes vivían en casas con una zona más tranquila presentaban un menor riesgo que aquellas personas cuyas viviendas estaban sometidas a niveles elevados de ruido en todos sus lados.

Evidencia más sólida hasta la fecha

Los expertos explican que se trata de uno de los primeros estudios que demuestra el papel del ruido del tráfico como posible factor de riesgo de la enfermedad de Parkinson y que aporta, hasta la fecha, una de las evidencias epidemiológicas más sólidas sobre este fenómeno. El trabajo, de hecho, indican que aún teniendo en cuenta otros factores como la exposición a contaminantes atmosféricos, el nivel socioeconómico de los hogares o antecedentes médicos de los pacientes existen elementos como la exposición constante al ruido de los coches que podría aumentar el riesgo de padecer esta enfermedad. "El trabajo de Sørensen y colaboradores aporta, hasta el momento, la evidencia más sólida sobre la relación entre el ruido del tráfico rodado y el riesgo de enfermedad de párkinson", comenta Ana Isabel Rodríguez Pérez, coinvestigadora principal del Grupo de Neurobiología Celular y Molecular de la enfermedad de Parkinson en el Centro de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS-USC) de la Universidade de Santiago de Compostela, en declaraciones al Science Media Center España.

Los expertos apuntan a mecanismos biológicos como el estrés oxidativo y la alteración del sueño como posibles causas de la relación entre ruido y párkinson.

Aunque el estudio no se centra en investigar por qué se produce este fenómeno, varios investigadores apuntan a la existencia de varios mecanismos biológicos que podrían explicar esta asociación. Según explican Fernando Alonso Frech, neurólogo e investigador clínico del Centro Integral de Neurociencias (HM-CINAC), el ruido ambiental se ha relacionado previamente con la activación crónica del sistema nervioso simpático, el aumento del estrés oxidativo, la inflamación y las alteraciones de los ritmos circadianos, procesos implicados también en la neurodegeneración. En esta misma línea se posiciona Jannette Rodríguez Pallares, del CiMUS- USC, quien también explica que el ruido nocturno del tráfico puede fragmentar el sueño e interferir en los mecanismos de limpieza del cerebro que se activan durante el descanso y ayudan a eliminar sustancias potencialmente tóxicas que, en la práctica, podría favorecer un entorno biológico que acelere o facilite el desarrollo de la enfermedad en personas predispuestas.

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