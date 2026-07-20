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Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Sigue, minuto a minuto, toda la información relacionada con el evento astronómico del miércoles 12 de agosto

La previsión meteorológica, los consejos de los expertos y las horas clave para seguir el eclipse

Benito Fuentes, meteorólogo: “No podremos saber si las nubes arruinarán el eclipse del 12 de agosto hasta 3 o 4 días antes”

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R. V.

Vigo

Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.

Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.

Noticias relacionadas y más

Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.

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