Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.

Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.

Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.

R. P. Reunión del miércoles 15 de julio / FdV Pontevedra ultima el plan de seguridad para el eclipse del 12 de agosto El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha presidido este miércoles en la Subdelegación del Gobierno una reunión de coordinación para avanzar en la preparación del dispositivo previsto con motivo del eclipse solar total del próximo 12 de agosto, un fenómeno que prevé atraer un importante número de visitantes a los principales puntos de observación de la provincia. El encuentro se enmarca en el Plan Especial de Seguridad aprobado por la Secretaría de Estado de Seguridad y en él participaron representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Subsector de Tráfico, Protección Civil, Turismo de Galicia, Servizo de Emerxencias de la Xunta de Galicia y representantes de los municipios de Meis, O Porriño y Silleda, que cuentan con puntos de observación recomendados para seguir el eclipse. Puedes leer la información completa en este enlace.

Ángel Graña Visita de autoridades al Altar do Sol de Alperiz. / FDV_Externas Observación astronómica El Altar do Sol de Lalín ofrecerá siete horas de ciencia por el eclipse solar El Concello de Lalín ha presentado la programación completa para el próximo 12 de agosto con motivo del eclipse total de Sol, una jornada que convertirá al Altar do Sol de Alperiz en el principal gran punto de encuentro para seguir este fenómeno astronómico excepcional en Galicia. La iniciativa permitirá que los asistentes sigan simultáneamente la evolución del eclipse mediante una retransmisión audiovisual bidireccional con la Prai das Catedrais, en Ribadeo, uniendo así el interior de la comunidad con la costa lucense. El programa institucional, que cuenta con la colaboración de la Xunta de Galicia, la Deputación de Pontevedra y el Concello de Ribadeo, configura una de las propuestas de divulgación científica más completas de la región para este evento que no se repetirá con características similares hasta el año de 2053. La jornada ofrecerá una programación continua de más de siete horas de actividades que comenzarán a las 17.30 horas con la salida de autobuses gratuitos desde la Praza de Galicia, requiriendo reserva previa en las dependencias del Museo Municipal Ramón María Aller. A las 17.50 horas se abrirá el punto de información oficial para entregar gafas de observación homologadas a los primeros 500 visitantes, dando paso a las 18.00 horas a una contextualización histórica del conjunto megalítico de Alperiz por parte del arqueólogo Víctor García, que destacará el valor de este monumento vinculado desde hace milenios al astro rey. A las 19.15 horas, el profesor José Ángel Docobo, director científico de Lalín Destino Starlight, iniciará las explicaciones astronómicas y conectará en directo con Ribadeo para preparar la observación del eclipse total, cuyo momento cumbre se producirá a las 20.25 horas. Puedes leer la información completa en este enlace.

R. O. Gafas homologadas para protegerse del Sol el día del eclipse. Están a la venta en farmacias y ópticas. / FDV 12 de agosto Cuidar la vista durante el eclipse es clave: los especialistas de las farmacias recuerdan que mirar al Sol sin la protección adecuada puede causar lesiones irreversibles Dentro de un mes, el próximo 12 de agosto, tendrá lugar el primer eclipse total de Sol visible en España en casi un siglo. En la provincia de Ourense, la comarca de Valdeorras, especialmente el entorno de los municipios de O Barco y Rubiá, ofrecerá algunas de las mejores condiciones para contemplarlo. Desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense animan a la ciudadanía a disfrutar de un acontecimiento astronómico excepcional, pero recuerdan que «una protección ocular adecuada es la mejor garantía para contemplarlo con seguridad», señala la vocal de Óptica, Oftálmica y Optometría y Acústica de la entidad colegial, Társila Nóvoa. Hay recomendaciones básicas para la observación del eclipse con protección. «No seguir estas pautas puede provocar retinopatía solar, una lesión en la retina que puede ocasionar visión borrosa, alteración de la percepción de los colores, manchas en el campo visual e, incluso, daños permanentes», advierte Nóvoa. Puedes leer la información completa en este enlace.

Aitor Pombo Mónica Gómez Lor enseña las lentes homologadas para observar el eclipse. / Gustavo Santos Furor por las gafas homologadas Las ópticas de Pontevedra, a tope ante el eclipse Las ópticas de Pontevedra ya han comenzado a prepararse para uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del verano: el eclipse solar que podrá observarse el próximo 12 de agosto. Aunque todavía faltan varias semanas para la cita, los establecimientos consultados aseguran que la demanda de gafas homologadas ha ido creciendo de forma progresiva y confían en que las ventas se disparen a medida que se acerque la fecha. Familias, aficionados a la astronomía y curiosos que no quieren perderse el fenómeno ya se acercan estos días a las ópticas para adquirir la protección adecuada. En Ópticos Velasco, Gonzalo Portela explica que los primeros clientes comenzaron a llegar hace aproximadamente un mes. Hasta el momento, calcula que han vendido entre 30 y 40 unidades, aunque espera que la mayor parte de las compras se concentren durante los días previos al eclipse. «La gente va viniendo poco a poco, pero seguramente conforme se acerque el día vendrá mucha más», señala. Además, destaca que el perfil de los compradores es muy variado y que el interés por el eclipse alcanza a personas de todas las edades. Puedes leer la información completa en este enlace.

Valentina Raffio Vista de un eclipse solar. Con EEUU y Marruecos España desplegará una red coordinada de telescopios para estudiar la corona solar durante los "eclipses ibéricos" Los eclipses son una oportunidad única para hacer ciencia. Y conviene no desaprovecharla. Por eso, en vistas del histórico "trío ibérico de eclipses" que vivirá la Península en los próximos tres años, España, Marruecos y Estados Unidos se han aliado para desplegar una red coordinada de telescopios para estudiar la corona solar y, sobre todo, hacer a la ciudadanía partícipe del proyecto. La iniciativa, liderada por el Instituto de Astrofísica de Canarias, se pondrá en marcha el próximo 12 de agosto en Palencia, en los alrededores del cerro del Otero, y en los siguientes años se extenderá a otros puntos de los territorios agraciados con la "franja de totalidad" de los futuros eclipses. Según explican los impulsores de este proyecto, este trabajo podrá dar lugar a "nuevos resultados científicos sobre la dinámica de los campos magnéticos y el plasma de la corona solar" así como una secuencia de imágenes con "una perspectiva única de los eclipses ibéricos". Puedes leer la información completa en este enlace.

Olaya González Una imagen del eclipse total de Sol de agosto de 2017 visto desde Casper (Wyoming, Estados Unidos). / EP Montserrat Villar, astrofísica, ante la sucesión de eclipses que se verá en España: "La ocultación del Sol genera bulos como que envenena comida o cambia nuestro peso" España ya vive inmersa en la cuenta atrás para la sucesión de eclipses que se podrán ver en los próximos meses. En apenas 532 días se encadenarán tres eventos tan excepcionales como fascinantes: el 12 de agosto de este 2026 se podrá ver un eclipse total de Sol que pasará por A Coruña, Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza, Valencia o Palma de Mallorca; el 2 de agosto de 2027 este fenómeno se repetirá, pero, en esta ocasión, será visible desde la mitad sur del país, incluida Canarias; y el 26 de enero de 2028 está previsto un eclipse anular de Sol cuya sombra cruzará el territorio nacional de suroeste a noreste. Es, cuanto menos, curioso. Más aún si se tiene presente que ningún área peninsular se ensombrecía de esta manera desde 1912. Los científicos aguardan impacientes este fenómeno inusual que tendrá, sobre todo, gran impacto económico. Empezará este mismo mes de agosto. Según un estudio reciente elaborado por Airbnb y Opinium, las reservas de alojamientos de turismo rural se han triplicado para esos días clave. Es más, en localidades no urbanas de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha o Castilla y León se han multiplicado por diez. No en vano, viajeros de todas partes del mundo llevan más de un año planificando su estancia en España. Se calcula que su gasto medio será de 770 euros. Puedes leer la información completa en este enlace.

Un nutrido grupo de espectadores en Vigo. Galicia fue la zona de España desde la que el Sol se vio más cubierto. | marta g. brea. ECLIPSE PARCIAL DE SOL / MARTA G. BREA / VIGO Un mes para el histórico eclipse solar que ha generado una expectación sin precedentes en Galicia La cuenta atrás para el eclipse solar total comenzará este domingo, cuando quedará un mes para el 12 de agosto, día en el que España será el mejor lugar del mundo para disfrutar de este histórico evento, el primero de estas características en la Península Ibérica desde hace más de 100 años, en concreto en 1912. El eclipse total de Sol del 12 de agosto es el primero del Trío de Eclipses (2026-2027-2028), una secuencia sin precedentes que situará a España como epicentro astronómico mundial durante tres años consecutivos. El segundo, el 2 de agosto de 2027, está considerado por la comunidad científica como el más largo del siglo XXI visible desde Europa, con hasta cinco minutos de oscuridad total en Ceuta. El tercero, el 26 de enero de 2028, dibujará un anillo de fuego sobre la Península de suroeste a noreste. El primer eclipse del Trío de Eclipses tendrá lugar este 12 de agosto al atardecer, con el Sol bajo en el horizonte en el momento de la totalidad. Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades destacan que "esta circunstancia producirá imágenes de una belleza única". La franja de oscuridad entrará por el noroeste peninsular y cruzará el país de oeste a este a través de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. Puedes leer la información completa pichando aquí.

Roberto Bécares Un hidroavión trabaja en las labores de extinción de un incendio en Congosto el año pasado. / Ana F. Barredo El eclipse llega en plena alerta roja por incendios: las comunidades preparan restricciones y más vigilancia «En esas fechas estaremos en alerta roja por incendio forestal y el riesgo va a ser muy elevado. Hay que tratar de minimizarlo todo lo posible». Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, lleva meses trabajando en el plan de seguridad de cara al eclipse del 12 de agosto y, como sus homólogos de otras comunidades, una de sus mayores preocupaciones, con tanta aglomeración de gente y miles de vehículos circulando por carreteras de zonas rurales, son los incendios. «Estamos valorando prohibir el acceso con vehículos, coches y motocicletas a masas forestales», asegura a El Periódico el responsable de la seguridad en Aragón, que para esos días reforzará también el control en los accesos a parques naturales. Puedes leer la información completa en este enlace.

Pablo Varela La ría de Vigo y sus alrededores cuentan con muchos puntos desde los que se podrá disfrutar del eclipse del 12 de agosto. / Ricardo Grobas Vigo y su entorno como mirador de lujo: los mejores lugares de la ría y alrededores para ver el eclipse solar del 12 de agosto Toda Galicia se prepara para el evento astronómico del año y Vigo no se queda atrás. El próximo 12 de agosto la mirada de todo el país estará puesta en el cielo para observar un espectáculo celeste único en el que la luna deambulará frente al sol, tapará su silueta y se hará la oscuridad durante unos instantes mágicos. Hace meses que entidades de todo tipo trabajan en los preparativos para facilitar la observación del eclipse solar total. Puedes leer la información completa en este enlace.