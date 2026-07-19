El antiguo Puente Internacional Tui-Valença se convirtió ayer en un gran escenario cultural para celebrar sus 140 años de historia y la tercera jornada del XIV IKFEM Festival. Durante doce horas ininterrumpidas, miles de personas de ambos lados del Miño recorrieron los 400 metros de esta infraestructura emblemática, cerrada al tráfico y transformada en un espacio de música, artesanía, gastronomía y diálogo transfronterizo.

La propuesta, denominada Puente Creativo & Enogastronómico, reunió ocho actuaciones musicales repartidas entre los escenarios de Tui, Valença y el propio puente. Participaron los portugueses Maria João Soares, Hal Still Echoes y Monção Brass, junto a los artistas gallegos y españoles Sheila Patricia, Best Boy, La MMarca, Julián Maeso y Señora DJ. La programación buscó reforzar el intercambio cultural, con intérpretes españoles actuando en el lado portugués y músicos lusos en el extremo gallego.

Un momento de la actuación de Julián Maeso y ambiente del festival IKFEM en puente internacional de Tui. / JOSÉ LORES

Monção Brass, formación nacida en la frontera, resumió el espíritu de la cita al destacar el valor de tocar sobre una infraestructura que une ambos países. El grupo defendió la música sin fronteras y el encuentro entre públicos como señas de identidad.

El recorrido acogió además treinta expositores de arte, artesanía y alimentación, una zona gastronómica, puestos de comida y un espacio dedicado a los productos de la Eurociudad Tui-Valença. Presentaciones, degustaciones y demostraciones de oficios tradicionales completaron una jornada que incluyó el foro Diálogos transfronterizos sobre Saberes Artesanales, con participación de creadoras de España y Portugal.

Un puente abierto a la cultura. / JOSÉ LORES

La directora del festival, Andrea González, destacó que el puente representa los valores de una iniciativa que lleva catorce años convirtiendo la frontera en un lugar de unión y convivencia. Representantes institucionales y entidades colaboradoras recorrieron también el recinto para conocer las distintas actividades.

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El festival concluye hoy en Tui con la actuación del pianista Borja Niso, acompañado por Rosa Cedrón, la agrupación inclusiva CaixaSon y un coro infantil de la ciudad. La última jornada tendrá un concierto por el 800 aniversario de la Catedral de Tui, protagonizado por la cantante Elsa Roldán y el organista Joaquín Barreira. El cierre pone fin a una edición que vuelve a situar la cultura como vínculo entre dos ciudades, dos países y una comunidad con historia compartida.