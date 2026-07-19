Maria Becerra, obligada a interrumpir su concierto en Pontevedra: «Alguien se descompuso»

María Becerra lució brillante ayer en el escenario del BigSound en Pontevedra. La también conocida como 'La Nena de Argentina' ofreció un concierto completo en el que no salió del escenario en ningún momento. El repertorio incluía canciones de su primera etapa profesional, de su último álbum de estudio —Quimera—. Tampoco podían faltar sus éxitos ni colaboraciones con artistas españoles, como son Discoteka, con Lola índigo, Corazón vacío, Adiós o Automático, canción con la que se despidió del público por todo lo alto.

Sin embargo, la artista se vio obligada a parar el show. «Alguien se descompuso», exclamó la artista. Muchos espectadores se miraron extrañados y no pudieron evitar soltar alguna que otra risa. Está claro que en esta ocasión, las diferentes expresiones culturales jugaron una mala pasada. La argentina se había percatado de que uno de sus seguidores se estaba encontrando mal y, ante eso, decidió parar la actuación y pronunciar la tan comentada frase. «Porfa, ¿puede ir alguien de seguridad a ayudar?», solicitó la cantante, esperando a que el espectador se recuperara.

Todo evolucionó adecuadamente y Becerra pudo seguir con su actuación sin mayor problema, dejando un gracioso recuerdo —dentro de que no pasó nada significativo— entre los asistentes. La Nena de Argentina finalizó dando las gracias a los que le avisaron de «la descomposición» para poder así ayudar a la persona indispuesta. Todo un bonito gesto por su parte. Varios de los asistentes continuaron haciendo referencia al momento a lo largo del concierto. «¡María, me descompuse!», gritó un fan al término de una de sus actuaciones en señal de admiración.