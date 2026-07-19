¿Confundió David Bisbal la bandera de Galicia con la de Argentina al cantar el tema del Mundial?

Todo el mundo está eufórico y expectante por la final del Mundial de fútbol y los cantantes del BigSound no iban a ser la excepción. España está en la final y se enfrenta este domingo a Argentina por el título de campeón del mundo, un reconocimiento máximo. Por ello, muchos artistas del festival no dudaban en lanzar mensajes de apoyo para animar a la Selección Española y, también, a los asistentes, ya que cada palabra en referencia al acontecimiento deportivo generaba gran exaltación en el público.

El concierto de David Bisbal estuvo cargado de un profundo sentimiento de amor hacia «mi tierra». La cara de ilusión del cantante de los clásicos éxitos como Bulería o Ave María era fácilmente visible cuando se colgaba la bandera rojiamarilla al cuello. El artista interpretó el reconocido Wavin´ Flag, uno de los temas oficiales del Mundial de Sudáfrica, con el que España logró su primera estrella en el 2010. Todo el público del macroconcierto se vino arriba cantando y coreando el pegadizo estribillo.

Mientras, Bisbal iba entremezclando con la letra de la canción futbolera frases motivacionales como «¡Esa selección!», «Ese aliento para España», «Esa camiseta» o «España te quiero» y acto seguido besaba la bandera. Incluso entonó entre medias los nombres de varios jugadores españoles, como Cucurella o Dani Olmo. Si bien los espectadores estuvieron animados a lo largo de la actuación, el andaluz no dejó de interactuar con sus fans y esta canción fue un momento clave para ello.

Jose Antepazo

Una vez cogió la tela española, se quedó con ella hasta el final de su espectáculo ondeándola de diversas maneras. Sin embargo, no fue la única bandera que lució y besó Bisbal. También lo hizo con la gallega, puesta sobre el escenario por uno de sus seguidores. Aunque probablemente el almeriense la confundió con la de Argentina al tener los mismos colores, pese a que sean claramente diferentes. Con ambas en mano proclamó mientras sonaba la canción del Mundial: «Estas banderas son hermanas para mí siempre, pero obviamente el corazón se queda aquí en mi tierra». Posteriormente, pedía un grito para la Selección.

Un momento de unión

Animar a España en estos momentos es una puesta segura para motivar a su vez al público. La mayoría de los artistas que pisaban el escenario del BigSound hacían referencia al esperado evento durante sus actuaciones. «¡Señores, esa final es nuestra!», gritaba Lucho RK en su show. Al día siguiente, las referencias futboleras seguían en el terreno de juego. Ana Mena confesó que días atrás le pasó una anécdota curiosa relacionada con el fútbol mientras sonaba una de sus canciones.

El DJ Luc Loren, directamente salió al campo vestido con la camiseta de la Selección. «¡Vamos a por la segunda estrella!» o «España va a hacer historia», decía exaltado. Si tenía tal vestimenta, la clásica canción Gol tampoco podía faltar en su repertorio, pues 16 años después todavía sigue despertando emoción en muchas personas cuando recuerdan aquel «¡Gooool de España, a falta de cuatro minutos somos campeones del Mundo!», ¿volveremos a repetir esa experiencia este domingo?