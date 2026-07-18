Música y gastronomía
IKFEM de Tui celebra los 140 años del Puente que une con Portugal con 12 horas de cultura y gastronomía
El festival transfronterizo ofertará este sábado conciertos, gastronomía, puestos de artesanía y arte en el puente internacional antiguo que une Galicia y Portugal
El IKFEM Festival Tui-Valença prosigue –este viernes actuaron António Zambujo y Uxía– celebrando su 14ª edición. Durante la jornada de hoy, celebrará la propuesta «Ponte Creativa & Enogastronómica» desde las 12.00 horas hasta las 00.30 horas en el Puente Internacional sobre el Miño.
Se celebrarán los 140 años de esta obra de ingeniería que une Galicia y Portugal. Treinta puestos expositores, una zona gastronómica y varios artistas en directo recibirán a la audiencia. Los horarios se pueden consultar aquí.
Actuarán Sheila Patricia, Hall Still Echoes, Julián Maeso, Monçao Brass, Best Boy (el grupo de Ángel Sánchez, director del Play Doc, y Lucas Fernández con su folk pop delicado) , Señora DJ, MMarca o María Joao Soares.
El Ikfem proseguirá hasta mañana, 19 de julio. En esa última fecha ofrecerá un concierto de clausura excepcional: la actuación del pianista madrileño Borja Niso y su popular tributo a Ludovico Einaudi, considerado el mejor homenaje al artista italiano que se realiza en España. Será mañana domingo en la Alameda de Santo Domingo de Tui, a las diez de la noche, hora española. Las entradas se pueden adquirir por diez euros en ikfem.com y ataquilla.com. Los menores de siete años tienen la entrada gratuita
Con Niso colaborarán la cantante gallega Rosa Cedrón, la agrupación inclusiva ‘CaixaSon’ y un coro infantil de Tui.
El proyecto ‘CaixaSon’, nacido en el festival transfronterizo en el año 2025, está integrado por personas con diferentes discapacidades y personas en situación de riesgo de exclusión social de cuatro entidades de ambos lados de la frontera: APPACDM (Valença), Fundación Igual Arte (Vigo), San Xerome (A Guarda) y la Universidad Sénior de Valença.
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