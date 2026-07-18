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Calor Extremo

La Aemet avisa de una nueva ola de calor a partir del martes

La tercera ola de calor del verano dejará temperaturas extremas en amplias zonas del país, con máximas que podrían alcanzar los 45 grados

Imágenes de personas por las calles de Málaga en plena ola de calor, a 12 de julio de 2024, en Málaga, Andalucía (España). El fenómeno del terral ha provocado la elevación de la alerta a Málaga debido a las altas temperaturas previstas para este viernes.

Imágenes de personas por las calles de Málaga en plena ola de calor, a 12 de julio de 2024, en Málaga, Andalucía (España). El fenómeno del terral ha provocado la elevación de la alerta a Málaga debido a las altas temperaturas previstas para este viernes. / Álex Zea - Europa Press

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EFE

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) avisa de una nueva ola de calor a partir del martes día 21 que se podría prolongar al menos hasta el jueves 23 de julio.

El ámbito geográfico de la que sería la tercera ola de calor del verano es el tercio suroriental, valle del Guadalquivir, valle del Ebro, depresiones del nordeste, valles de los Pirineos e interior de Mallorca.

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En estas zonas las temperaturas podrían alcanzar valores extremos, superando incluso puntualmente 44 o 45 grados el miércoles y jueves.

Fuente: El Periódico

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