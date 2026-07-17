El tiempo
Galicia dice adiós a la lluvia: vuelve el verano con hasta 34 grados este fin de semana
Este sábado los termómetros volverán a marcar valores más típicos de la época estival
Las brumas costeras podrían poner en jaque el día de playa el domingo en las Rías Baixas
David Suárez
La inestabilidad atmosférica que esta semana ha generado una DANA que estaba situada al oeste de Portugal todavía nos va a acompañar este viernes. Después de una semana con un tiempo cambiante en Galicia, la jornada de hoy estará pasada por agua en muchos puntos de Galicia antes de que este fin de semana el anticiclón de las Azores vuelva a ganar protagonismo, elevando las temperaturas a valores mucho más propios del verano.
Según el pronóstico de MeteoGalicia, durante la primera mitad de este viernes los cielos estarán parcialmente nublados en la mayor parte de la comunidad, dando paso a la apertura de claros en la mitad sur conforme avancen las horas del día. Ya por la tarde, se esperan chubascos aislados y ocasionales en las provincias de A Coruña y Lugo.
Las temperaturas sin cambios. En Ourense llegarán a los 32 grados de máxima, mientras en ciudades como Santiago, Vigo o Ferrol, los mercurios rondarán los 25. El viento soplará flojo de componente norte, y será de intensidad moderada entre Fisterra y Cabo Silleiro a partir del mediodía.
El sábado vuelve el calor
Este sábado el verano volverá a instalarse en Galicia debido a la influencia de las altas presiones localizadas al oeste de las Islas Británicas, aunque todavía con aire frío en las capas medias y altas de la atmósfera. Una situación que se traduce en que comenzaremos el día con nieblas y nubes bajas en la mitad norte, que irán disminuyendo conforme avance la mañana. Por la tarde todavía habrá nubes de estancamiento en el norte de Lugo y alguna nube de evolución en el interior de la comunidad.
Lo que sí notaremos será el aumento de temperaturas, sobre todo en las provincias de Pontevedra y Ourense. En la ciudad de las Burgas alcanzarán los 34 grados y en Vigo los 30. El viento volverá a soplar del norte, con intervalos moderados por la mañana y rachas fuertes por la tarde en el litoral y zonas altas del interior de Galicia.
El domingo continúa el buen tiempo
La jornada del domingo será muy parecida a la del día anterior, incluso los termómetros experimentarán un ascenso en algunos puntos de la comunidad. Se esperan cielos despejados en general, aunque por la tarde algunas nubes de evolución podrán generar algún episodio tormentoso. Del mismo modo, la previsión de MeteoGalicia advierte de la posibilidad de brumas costeras en el litoral atlántico, sobre todo el las Rías Baixas
Fuente: El Correo Gallego
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