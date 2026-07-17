Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente mortal en O PorriñoFinal del MundialNuevo contrato bus VigoBaiona cierra dos playasMacroconvenio del textil
instagramlinkedin

El tiempo

Galicia dice adiós a la lluvia: vuelve el verano con hasta 34 grados este fin de semana

Este sábado los termómetros volverán a marcar valores más típicos de la época estival

Las brumas costeras podrían poner en jaque el día de playa el domingo en las Rías Baixas

Un grupo de personas practicando paddle surf al atardecer

Un grupo de personas practicando paddle surf al atardecer / Joan Torrens

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

David Suárez

Santiago de Compostela

La inestabilidad atmosférica que esta semana ha generado una DANA que estaba situada al oeste de Portugal todavía nos va a acompañar este viernes. Después de una semana con un tiempo cambiante en Galicia, la jornada de hoy estará pasada por agua en muchos puntos de Galicia antes de que este fin de semana el anticiclón de las Azores vuelva a ganar protagonismo, elevando las temperaturas a valores mucho más propios del verano.

Según el pronóstico de MeteoGalicia, durante la primera mitad de este viernes los cielos estarán parcialmente nublados en la mayor parte de la comunidad, dando paso a la apertura de claros en la mitad sur conforme avancen las horas del día. Ya por la tarde, se esperan chubascos aislados y ocasionales en las provincias de A Coruña y Lugo.

Las temperaturas sin cambios. En Ourense llegarán a los 32 grados de máxima, mientras en ciudades como Santiago, Vigo o Ferrol, los mercurios rondarán los 25. El viento soplará flojo de componente norte, y será de intensidad moderada entre Fisterra y Cabo Silleiro a partir del mediodía.

El sábado vuelve el calor

Este sábado el verano volverá a instalarse en Galicia debido a la influencia de las altas presiones localizadas al oeste de las Islas Británicas, aunque todavía con aire frío en las capas medias y altas de la atmósfera. Una situación que se traduce en que comenzaremos el día con nieblas y nubes bajas en la mitad norte, que irán disminuyendo conforme avance la mañana. Por la tarde todavía habrá nubes de estancamiento en el norte de Lugo y alguna nube de evolución en el interior de la comunidad.

Lo que sí notaremos será el aumento de temperaturas, sobre todo en las provincias de Pontevedra y Ourense. En la ciudad de las Burgas alcanzarán los 34 grados y en Vigo los 30. El viento volverá a soplar del norte, con intervalos moderados por la mañana y rachas fuertes por la tarde en el litoral y zonas altas del interior de Galicia.

Noticias relacionadas

Imagen de satélite este viernes a las 09:10 horas

Imagen de satélite este viernes a las 09:10 horas / EUMETSAT

El domingo continúa el buen tiempo

La jornada del domingo será muy parecida a la del día anterior, incluso los termómetros experimentarán un ascenso en algunos puntos de la comunidad. Se esperan cielos despejados en general, aunque por la tarde algunas nubes de evolución podrán generar algún episodio tormentoso. Del mismo modo, la previsión de MeteoGalicia advierte de la posibilidad de brumas costeras en el litoral atlántico, sobre todo el las Rías Baixas

Fuente: El Correo Gallego

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Dos viajeras que perdieron un avión de Madrid a Bruselas por una avería del tren en Ourense no serán indemnizadas por el coste de los billetes adicionales para llegar a Bélgica
  2. Cierran tres negocios de Frutas Nieves en Vigo por el desahucio de un franquiciado, una situación inédita en sus más de 40 años
  3. La reconocida orquesta gallega París de Noia pierde a una de sus principales voces en la temporada de mayor actividad
  4. Trescientos pacientes del Chuvi reciben los primeros fármacos específicos para combatir las migrañas
  5. Gran espacio para aparcar, pero todavía sin limpiar
  6. «La dieta y el ejercicio son fundamentales en la menopausia y, para las que aun así tienen síntomas, hay tratamientos»
  7. La Asociación de Veciños de Tirán se posiciona contra la residencia de mayores de Moaña en O Carrachal
  8. María Corina Machado, de boda en Vigo

El Consello da Cultura llama a «virar» el uso del gallego en las aulas y la Xunta pide «sosegar el debate»

El Consello da Cultura llama a «virar» el uso del gallego en las aulas y la Xunta pide «sosegar el debate»

La Xunta anuncia la licitación de las obras para 55 nuevas viviendas de promoción pública en Navia

La Xunta anuncia la licitación de las obras para 55 nuevas viviendas de promoción pública en Navia

Una colisión entre una furgoneta y un camión en Caldas causa retenciones en la AP-9

Una colisión entre una furgoneta y un camión en Caldas causa retenciones en la AP-9

El entrenador moañés Miguel Alonso ficha por el Braga como responsable de alto rendimiento de su cantera

El entrenador moañés Miguel Alonso ficha por el Braga como responsable de alto rendimiento de su cantera

Mueren dos hermanos de Salvaterra en un accidente frontal en Porriño

Mueren dos hermanos de Salvaterra en un accidente frontal en Porriño

El Sergas adjudica el proyecto de la unidad de reproducción asistida del Meixoeiro un año después

El Sergas adjudica el proyecto de la unidad de reproducción asistida del Meixoeiro un año después

Policías españoles y portugueses patrullan juntos en Vigo y Redondela

Policías españoles y portugueses patrullan juntos en Vigo y Redondela

Evacúan a una mujer en Ons por un traumatismo en un brazo

Evacúan a una mujer en Ons por un traumatismo en un brazo
Tracking Pixel Contents