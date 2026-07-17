Renfe permitirá viajar con perros de hasta 40 kilos en sus trenes de Galicia desde el 21 de julio: en ventanilla, con correa corta y bozal

El operador ferroviario Renfe dará un importante salto en su política de transporte al autorizar los viajes de perros de hasta 40 kilogramos de peso en todos sus trenes a partir del próximo martes día 21. Se trata de una medida que beneficia especialmente a Galicia, ya que era uno de los territorios que estaban pendientes de autorizar esta medida, que ya funcionaba en otros corredores de tren de España desde el año 2022.

Los animales viajarán junto a sus dueños tanto en los servicios comerciales de Renfe (AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity) como en los de servicio público (Avant y Media Distancia).

Con esta medida, que se aplica aprovechando la celebración del Día Mundial del Perro, se amplía un servicio que hasta ahora solo estaba disponible en algunos trenes de AVE y corredores ferroviarios como Madrid-Zaragoza-Barcelona, Madrid-Málaga, Madrid-Valencia, Madrid-Alicante y Madrid-Granada. Ahora, la medida llegará a prácticamente todo el territorio nacional.

Renfe, único operador que permite viajar con perros de hasta 40 kilos en todos los trenes, apuesta así por una movilidad más inclusiva y adaptada a las nuevas formas de viajar, y se consolida como una de las compañías ferroviarias europeas más avanzada para viajar con mascotas.

Un perro baja de un vagón / Cedida

Un vagón propio para animales, viaje junto al dueño y un complemento de 40 euros

Con este incremento de trenes y trayectos disponibles pet friendly, el objetivo de Renfe es, además, facilitar el viaje de los perros, así como simplificar al máximo la experiencia de sus dueños.

Además de poder viajar con la mascota de gran tamaño en todos los trayectos, este nuevo modelo también ofrece la posibilidad de acceder al tren desde cualquier parada intermedia y no solo al comienzo del viaje. En cada tren podrán viajar dos perros de hasta 40 kilos, que se ubicarán en el vagón pet friendly.

Con este nuevo sistema Renfe simplifica también el proceso de compra, así como la documentación del perro que se debe presentar en los controles de acceso a bordo de los trenes AVE, Alvia, Avlo, Euromed, Intercity y Avant.

Los billetes se podrán adquirir tanto en la web y app de Renfe, así como en agencias presenciales y virtuales. Al comprar el billete, una huella de perro identificará los trenes que admiten mascotas sin transportín. El dueño debe comprar un billete y un complemento de perro hasta 40 kilos y el sistema asignará automáticamente dos asientos contiguos.

El complemento de plaza para el viaje del can es de 40 euros para los AVE, Alvia, Intercity, Euromed y Avlo. Por su parte, en servicios Avant y Media Distancia, se establece la tarifa general. Además, 24 horas antes del viaje, el dueño recibirá un correo recordándole las condiciones y recomendaciones del viaje.

Logotipo que identifica los vagones para mascotas de Renfe / Cedida

Vetado a perros de raza peligrosa, mascotas o hembras en celo

El operador aclara, eso sí, que quedan excluidos de estos viajes los perros menores de un año, si son de raza potencialmente peligrosa, o cuando se trate de hembras en celo. Tampoco se podrá viajar con estas mascotas en los trenes con enlace, en trenes con planes alternativos de transporte programados o plazas sinergiadas, que son aquellas en trenes comerciales, como AVE, Avlo o Alvia, que se habilitan puntualmente para ser vendidas a precio de servicio público, como Avant o Media Distancia.

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Los perros ocuparán la plaza interior junto a la ventanilla, al lado de sus dueños, que los deberán llevar con una correa no extensible de 1,5 metros y con el bozal puesto tanto en la estación como en el momento del embarque y el desembarque del tren. El dueño deberá viajar con la documentación oficial en regla: cartilla de vacunación actualizada, o el pasaporte europeo para animales de compañía, así como con un kit de limpieza (empapador, toallitas, bolsas, espray desinfectante y antiolor).

Fuente: El Correo Gallego