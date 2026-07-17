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Entrevista | Montedapena Cantante

«Para min o humor é todo, síntome máis cómodo reivindicando dende aí»

O moañés Hector Rodríguez vén de participar no Atlantic Pride, onde presentou novo tema en colaboración con La Niña Delantro e Mia Skylar

Hector Rodríguez.

Hector Rodríguez. / Víctor Gómez

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Carolina Sertal

Carolina Sertal

Vigo

Logo de publicar en 2025 o seu primeiro disco, un traballo co que sentou as bases do seu proxecto persoal Montedapena, o moañés Héctor Rodríguez presentou este ano o EP «Menos mal», que este mes o levou a participar no Atlantic Pride, onde adiantou un novo tema que lanzará logo do verán.

-Como naceu Montedapena?

-Montedapena naceu da experimentación, de probar coa miña voz, porque eu non cantara antes como solista. Animeime a probar porque Lontreira paraba, deixamos de dar concertos e tiña ganas de formar un novo proxecto, polo que decidín probar coa miña propia voz en vez de estar só coa produción e teclados.

-Este ano está inmerso na presentación do EP «Menos mal», con temas que xa son icónicos como «Me tiré a un facha».

-Si, neste traballo hai un pouco de todo, porque tamén está «Lista de checks», que é un tema que fala sobre esa vida á que queremos aspirar de estar viaxar moitísimo e ás veces non fai falta iso, tal e como digo na canción, que con ver todas as pelis de «Shrek» xa me chega. E tamén atopamos «Menos mal», que é un tema máis introspectivo no que reflexiono sobre que agora mesmo estou moi contento coa miña vida e menos mal que todo foi así.

-Amosa que é posible a crítica social dende a música sen perder o humor, que importancia ten crear dende este punto?

-Para min o humor é todo, para min é fundamental. Eu síntome máis cómodo reivindicando dende aí que sinxelamente reivindicando e xa está.

-Vén de participar no Atlantic Pride, que supuxo estar no festival coa súa proposta?

-A verdade é que foi incrible. Ademais, foi tamén moi especial porque presentamos un novo tema cunha colaboración con dúas chicas ás que lles teño moitísimo aprecio: La Niña Delantro e Mia Skylar. O tema sairá despois do verán, pero foi moi emocionante estar no Atlantic Pride, sobre todo por esta colaboración.

-A perspectiva queer tamén é outro aspecto chave.

-Creo que é moi importante, está clarísimo, e de feito é esa cuestión é un tema que tratamos nesa canción que sairá logo de verán, algo do que teño moitas ganas. Son unha persoa á que, en canto remata un traballo, xa me tira moito poñerme con máis cousas e ás veces teño que frear para gozar do que acabo de publicar.

-Leva algo máis dun ano con Montedapena, que tal está sendo a acollida por parte do público?

-Eu noto un cambio moi grande dende o ano pasado a este, sobre todo co lanzamento de «Me tiré a un facha». E noto que a xente nos concertos canta máis e tamén que está máis implicada. Nada que ver.

-Que obxectivos se fixa con este proxecto?

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-Sobre todo quero probar, gozar e sacar música coa que estea cómodo, que me guste, e tamén facer concertos. Si que estamos pendentes de ver que tal a xira programada fóra de Galicia, porque será a primeira vez, pero todo con calma e sen presión.

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