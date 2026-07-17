La artista Carla Andrade homenajea en fotos y vídeo a la Serra da Groba en su exposición en Nigrán

En Argonautas 34, en Sabarís, Nigrán, el espacio de arte homónimo abre hoy la exposición de la artista internacional pero oriúnda del municipio Carla Andrade. Bajo el título «Amarillo Atlántico», la muestra nos llevará por lo espectral y sólido de la cultura pagana hasta nuestros días. También nos permitirá fijarnos en el universo creativo de una mujer inquieta y rompedora que homenajea a la Serra da Groba.

«Amarillo atlántico es una variedad de granito que solo hay en la Serra da Groba, por encima de Baiona, hasta Portugal. Alude a cuestiones que tienen que ver con lo oceánico, lo natural, el fuego y lo que está considerado demoniaco o no, pagano o no», resume la creadora.

Un proyecto nacido en la pandemia

«Este proyecto surgió por un encargo por el Camino de Santiago en 2020. En seguida decidí que quería trabajar aquí porque conozco el territorio; soy de este lugar. Siempre he sentido mucha fascinación por él. La Serra da Groba está llena de petroglifos, de lugares de culto arcaicos. Es un lugar de misterio, sostenido en el tiempo», describe la autora.

Andrade incluso pone sobre la mesa que la zona fuese cruzada por caminos iniciáticos antes de la creación de la ruta jacobea. Poco a poco su discurso trasciende hacia su intento de «encontrar un lugar entre el espacio y mi manera de percibirlo» con lo natural y lo mágico en su forma subyacente, expone.

El «amor por lo sobrenatural» así como por el «paisaje» movió a Andrade en este proyecto, con una película homónima, de cine analógico, y fotografías en blanco y negro, también analógicas al 100%.

Diego Santomé, galerista, con la artista Carla Andrade en Nigrán. / Alba Villar

Un cuarto de revelado en la galería

De hecho, en la galería, proyecto del artista Diego Santomé, la cristalera coloreada en rojo para la ocasión convertirá el interior en un espacio que recordará el cuarto oscuro del revelado, el mismo en el que ha positivado a la vieja usanza las imágenes Carla Andrade.

«Me gusta porque introduce el carácter alquímico, la idea de que no puedo controlarlo todo como en la naturaleza», destaca.

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