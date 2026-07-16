Vigo y Cangas protagonizan la nueva serie de Atresmedia «Ágata y Lola» y Francis Lorenzo destaca: «Es maravilloso rodar en Vigo»

Atresplayer estrenaba en su plataforma el pasado domingo «Ágata y Lola», una nueva serie policiaca innovadora por varias cuestiones. En primer lugar, el personaje de una de las protagonistas tiene autismo. Como segundo punto, aunque se investigan asesinatos hay puntos de humor que aligeran la trama. Por último, el papel de las mujeres es fundamental ya que son ellas las que llevan el mando de las investigaciones. Además, para Galicia, la serie supone un escaparate de sus actrices y actores, su equipo técnico y sus localizaciones. Los escenarios de Vigo y Cangas mostrados en el primer capítulo fueron un protagonista más.

El capítulo arranca con un hombre mayor que acude a un banco a retirar una elevada suma de dinero. La entidad, ficticia, se sitúa en el número 17 de Policarpo Sanz. Después, acude con su coche a un parking y ahí, en la azotea, ocurre algo inesperado.

A continuación seguimos el despertar en un día de trabajo de los personajes de Lola (Eva Martín) y Ágata (Mireia Oriol). Poco a poco vamos conociendo que la primera está separada y al frente de una familia monoparental con su hijo pequeño (cuyo padre ficticio es Touriñán). Aunque es una excelente policía, es desordenada, llega tarde a los sitios y vive en el caos. Por contra, Ágata es todo orden meticuloso, trabaja en el archivo aunque es brillante. Es joven pero rehúsa el contacto masivo con la gente porque es una persona con autismo aunque lo lleva en secreto. De conocerse, eso le valdría la expulsión de la Policía Nacional.

Los antiguoz juzgados vigueses son la Comisaría de Policía de la serie. / FdV/Mar Mato

Cangas, el barco de ría y el carril bici de Rodeira

Lola vive en un piso de un edificio acomodado de la Praza de Portugal en Vigo, mientras que Ágata prefiere habitar en Cangas y cada mañana coge la bicicleta (la vemos por el carril bici de Rodeira) hasta la estación de ría para tomar el catamarán a Vigo. En él, con las Cíes de fondo, no duda confesarle a un admirador que prefiere vivir en Cangas.

La comisaría donde trabajan realmente se asienta en los antiguos juzgados de la calle Lalín. También las vemos moverse por el casco vello, la zona de O Berbés y el edificio de la Universidade de Vigo, sede de la asociación de autismo a la que acude Ágata con su terapeuta (Celia Freijeiro) y la Ciudad de la Justicia donde se realizan las autopsias.

Palacio de la Justicia en Vigo en una toma de la serie "Ágata y Lola". / Fdv/ Mar Mato

Entre las distintas secuencias, nos encontramos con planos generales y aéreos de Vigo y Cangas tando de día como de noche, así como el colegio Escultor Acuña (donde estudia el hijo de Lola), los exteriores del Hotel Bahía donde se comete un crimen o los interiores del Hotel Nagari. Precisamente en una secuencia allí vemos actuar a María SOA, de Fillas de Cassandra. De hecho, el grupo aprovechó la estancia en la urbe olívica de Mireia Oriol para ficharla para un vídeo de su último proyecto musical, «Tertulia», subiéndola a un Vitrasa.

Además de Mireia Oriol y Eva Martín, en el elenco nos encontramos con el inspector Barreiro, interpretado por el pontevedrés Francis Lorenzo, que da vida a un policía fraternal. Ayer le preguntamos qué supuso para él grabar en Vigo:

Plano xeral de Cangas en la serie "Ágata y Lola". / Fdv/ Mar Mato

«Nunca había rodado en la ciudad, así que tenía un atractivo más el papel. Fue un acierto decir que sí porque rodar en Vigo fue un verdadero placer. Me volví a encontrar con mi amigo Abel Caballero que es un genio, que vino a vernos al rodaje. Nos apoyó mucho. Volver a rodar en Galicia es muy importante; disfruté mucho. Vigo es un sitio maravilloso para rodar».

Añade que «la ciudad se ha convertido en protagonista más de la serie» y cobrará aún más peso a medida que avance la trama más «en los casos y la historia», adelanta el intérprete para concluir: «Es un regalo rodar ahí».

Sara Sanz, una agente experta en informática

Otra actriz gallega que interviene es Sara Sanz («Sueños de libertad», «Secretos del puente viejo»), para quien «es un lujo» rodar en Galicia. Ella interpreta a la policía Noa. «Ella es una agente que se sale un poco de la norma. Es la que más controla en el hackeo y la cuestión informática. Es divertida y le gusta el juego de descubrir las pistas. Juega a videojuegos y juegos de investigación. Tiene una relación muy especial con Jacobo su compañero (Miguel Canalejo)», explica la intérprete. «Ella tiene el trabajo hecho antes de que se lo pidan», añade.

Hotel Bahía. En él acontece un asesinato en la serie "Ágata y Lola". / FDV/ Mar Mato

Para Sanz, «no es una comedia al uso, sino que la relación entre los personajes son graciosas. Cada personaje tiene una personalidad diferente pero como equipo nos completamos muy bien».

Miguel Canalejo: formado en la ESAD en Vigo

Volviendo a Vigo como centro del rodaje, hablamos con el actor Miguel Canalejo. «Jacobo forma parte del equipo de Lola. Él es un policía muy extrovertido, por eso, siempre está metido en todas las conversaciones. Le gusta mucho su oficio. Con Noa funciona como si fuesen casi hermanos. Se entienden con una sola mirada. Él admira mucho el trabajo de Lola como jefa por su intuición mágica por su oficio. Él quiere aprender de ella todo lo que puede. Él la tiene como referente, por eso la admira», añade.

Para Canalejo, que se formó en la ESAD en Vigo y comenzó a despuntar en la pantalla en «Serramoura», volver a la urbe fue «volver a los orígenes, redescubrir las calles que recorría cuando era estudiante universitario. Rodar en Vigo una serie de este calibre es una demostración de que la industra audiovisual en Galicia está fuerte». En la ciudad es muy recordado por su participación en las sesiones de teatro improvisado junto a Bea Campos y otros compañeros en el ya desaparecido O Galo do Vento, en el Casco Vello. Canalejo era inconfundible por su arte y por su peluca-máscara de león. Últimamente destacó como director del corto «O coidado», que cosechó diferentes premios.

Catamarán entre Cangas y Vigo en la serie "Ágata y Lola". / FDV /Mar Mato

Darío Loureiro, de «Rapa» a rodar en su segunda casa, Vigo

Por último Darío Loureiro, que da vida al policía Elías, señala que «va conociendo al personaje de Ágata y se genera simpatía y curiosidad entre ambos poco a poco.

Para Loureiro Vigo, donde vivió ocho años, es su «segunda casa. Rodar en Galicia es una suerte», sobre todo porque lo hace a las órdenes de la productora gallega Portocabo (con la que hizo «Rapa»). Confirma que de momento ha dejado de trabajar como ingeniero debido a los papeles de actor que ha logrado. No obstante está preparando unas oposiciones al cuerpo de ingenieros del estado. «La vida de actor es complicada y tener un plan b da tranquilidad», añade el actor que está pendiente del estreno de «Marusía» y «Caldas, el último barco», ambas rodadas en Vigo.