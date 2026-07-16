Rodajes en Galicia
La Praia das Catedrais cierra dos días para rodar una producción internacional de Prime Video en Galicia: «Es una oportunidad única para Ribadeo»
Todo apunta a que se trata de una serie protagonizada por Sophie Turner, actriz conocida por dar vida a Sansa Stark en la popular 'Juego de Tronos'
Rodrigo Paz
Inédito. Así se podría describir el cierre al público durante dos días de julio —este miércoles y este jueves— de la famosa Praia das Catedrais.
Prime Video apuesta por Galicia
Un enclave natural espectacular con acceso limitado que estos días se encuentra totalmente blindado.
El motivo: los rodajes de una producción internacional de Prime Video, plataforma de streaming que cumple diez años en España y que hace tan solo unos días anunció su firme apuesta por Galicia y el talento de la comunidad con la puesta en marcha de hasta cuatro películas —Apocalipsis Z 2, largometraje que adapta el universo zombie del escritor gallego Manel Loureiro; Dímelo en secreto y Dímelo con besos; adaptaciones de la trilogía romántica de Mercerdes Ron Dímelo; y Zeta 2, continuación del filme de espías protagonizado por el compostelano Luis Zahera y el coruñés Óscar Casas y dirigido por el cineasta lucense Dani de la Torre—.
¿Está rodando Sophie Turner la serie 'Tomb Raider' en la Praia das Catedrais?
Parece que no serán los únicos proyectos del gigante del streaming en la comunidad, pues Prime Video se acaba de instalar en la reconocida Praia das Catedrais para poner en marcha las grabaciones de una nueva producción internacional.
De momento, no ha trascendido de forma oficial el título del nuevo proyecto que estará ambientado en Galicia, pero todo apunta a que las grabaciones pertenecen a la serie de acción real Tomb Raider —adaptación de la clásica franquicia de videojuegos—, la cual, tal y como se desveló el pasado mes de septiembre, estará protagonizada por Sophie Turner, actriz conocida por dar vida a Sansa Stark en la popular Juego de Tronos y que, próximamente, pondrá cara, al igual que ya hicieron Angelina Jolie y Alicia Vikander, a la heroína de videojuegos Lara Croft.
«Oportunidad única para Ribadeo»
Que una serie internacional de un gigante del streaming como Prime Video ruede en un concello como Ribadeo supone, en palabras de su alcalde, Daniel Vega, una «oportunidad única para Ribadeo de seguir atrayendo a más visitantes internacionales», los cuales, según asegura, ya suponen el 40% del turismo de esta localidad de A Mariña lucense.
Fuente: El Correo Gallego
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