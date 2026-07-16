Fans de Alejandro Sanz hacen cola de 96 horas para su único concierto en Galicia: «Me va a costar el divorcio»

A las puertas del recinto de Coruña Sounds en el Muelle de Batería ya se han instalado los primeros fans del cantante Alejandro Sanz, que ofrecerá un concierto de su gira este sábado a las 22.00 horas. El concierto del artista malagueño es el único que hará en Galicia y sirve como presentación de su último trabajo, ¿Y ahora qué+?, que da nombre al tour. Clásicos de su repertorio, como Amiga mía o Corazón partío, también formarán parte del espectáculo. Frente al recinto, los primeros fans de Sanz ya se hacen sentir. «Me va a costar el divorcio», afirma uno de ellos bromeando.

«Este es mi segundo concierto de Alejandro Sanz este año. Lo vi en Gijón antes. Soy fan desde los once años y tengo 46, así que más de tres décadas siguiéndolo y apoyándolo. Nosotros no somos fans, somos fams. Alejandro nos llama así porque somos su familia y por eso cambia la letra. Te hace sentir realmente como su familia. Ahora es más difícil coordinarse para verlo en concierto, tenemos que hacer cuadrar las vacaciones», explica Rebeca da Cruz, que viene desde Vigo.

Para esta seguidora de la carrera de Sanz, el artista malagueño «se lo está pasando muy bien» y está «en el momento más divertido de su carrera». Celebra este cambio después de «una época más tristona». Rebeca pertenece al club de fans de Galicia y asegura estar «muy organizados, muy en contacto y con varios grupos de WhatsApp organizados». Gracias a ello pueden acceder a pruebas de sonido o ciertos cupos de entradas.

«He conducido cuatro horas desde Valladolid y este es mi cuarto concierto este año. La afición por Alejandro Sanz me va a costar el divorcio. He llegado a ir a Oporto incluso para verlo en directo. Lo que nos da cuando lo vemos es pura alegría, se te quitan todos los males del cuerpo. Cada concierto en que lo veo pienso que no se va a superar y sí, con creces, en cada uno de ellos. Este es sin duda el momento de su carrera en que él es más Alejandro Sanz. Se echa de menos algún guiño más al último disco, pero los himnos de su carrera suenan igual que siempre», detalla Juan Carlos Martín, seguidor que hace cola desde el lunes en el recinto de A Coruña.

La banda sonora del primer beso

Desde más cerca viene Patricia Blanco, vecina de Ferrol que sueña con ver a Alejandro Sanz en Madrid y nunca falla cuando se acerca a la zona de A Coruña. La seguidora ferrolana hace cola desde la madrugada del pasado martes acompañada de su marido, que no es fan «pero sí apoyo moral». Para Blanco, el artista malagueño es un capítulo importante en su vida «desde que era niña» y afirma que su música se «lo da todo siempre», más ahora «que está en un gran momento».

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«Alejandro tiene auténticos himnos, canciones que te acompañan, como Si tú me miras o La forma del corazón. Pero para mí es muy importante Deja que te bese. Es la canción con la que se atrevió a cazarme el que hoy día es el padre de mis hijos y me acompaña. Pasan los años y no tengo el mismo tiempo, pero me sigue gustando lo mismo. Cuando se acerca un concierto, vuelvo a escuchar sin parar su música y sigue sonando igual de bien», expone Blanco, que espera sentada en una silla de playa en la entrada al Muelle de Batería porque «no quería arriesgar».