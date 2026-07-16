Eloy Enciso, director de cine premiado en el FID Marsella: «Aún estamos en la trampa de pensar que los algoritmos son imparciales pero tienen un sesgo ideológico»

El director gallego Eloy Enciso (de Meira, en Lugo) no las tenía todas consigo en el FID, Festival de Cine de Marsella. El estreno de su nuevo largometraje, «Todo es cárcel» era a las nueve de la noche, en pleno julio, en plena temporada de playa y terrazas. «Pensamos que a esa hora igual era un poco tarde para una película con una temática un poco densa. Pero la gente se metió mucho dentro de la historia. A la salida y en el coloquio posterior, tuvimos buenas sensaciones», recuerda. Días después lograba el Premio de la Competición Internacional en dicho certamen. Se trata del galardón más prestigioso de la cita.

De las distintas proyecciones en Marsella, Enciso se fijó especialmente en la tercera. En este pase, había mucha gente joven. Me gustó que se quedaron hasta el coloquio; estaban muy conmovidos por la película. Me gusta ver que lo que haces tiene una respuesta en el público, pero si es joven, me hace especial ilusión. Veo que hay futuro», señala Enciso.

Algoritmos con sesgo

En cuanto al desconocimiento de parte de la juventud de lo realmente acontecido en la denominada Guerra Civil y a raíz del golpe de Franco con su dictadura, el director recuerda que «hay una ideología detrás de los algoritmos. Aún estamos en la trampa de pensar que son imparciales pero claramente no lo son; tiene un sesgo ideológico que conforman un pensamiento y una incapacidad para la lectura de la realidad. Eso está pasando».

Fotograma de "Todo es cárcel". / Mario Llorca

«Todo es cárcel» fue rodada en varios puntos de España, en los restos conservados o no de campos de concentración franquistas, entre los que se encuentran algunos gallegos. Sin embargo el punto de partida es el puerto de Alicante.

La estampida hacia Alicante de 1939

La elección de este punto se debe a un hecho histórico. «Cuando estaba a punto de acabar la Guerra Civil, relata Enciso, el frente republicano empieza a ahundirse. Se corrió la voz de que iban a llegar barcos al puerto de Alicante para que quien quisiera pudiera partir al exilio. Francia e Inglaterra intentaron enviar barcos pero o bien no consiguieron llegar o si lo hicieron fueron bloqueados por la Armada franquista».

El realizador añade que las distintas fuentes consultadas cifran en los últimos días de la Guerra Civil, a finales de marzo de 1939, llegaron a Alicante entre 30.000 y 50.000 personas para escapar. «Solo consiguieron salir un par de barcos. Toda esa gente que quedó inició un recorrido por espacios de represión que es lo que cuenta la película. El punto de partida es el final de la contienda para después contar qué pasó con todas aquellas personas que no lograron huir», resume.

Cartas de dos republicanos separados

Ese relato cinematográfico lo realiza a través de las cartas que se envía una pareja, formada por Carmen y Ángel, dos personajes que no existieron como tal. Aunque fueron un invento de Enciso, el director reconoce que representan a las mujeres y hombres que apoyaban la República, que no lograron marchar de España tras la contienda y que sufrieron un exilio interior.

Un proceso largo para esta película

Respecto a si fue fácil o no conseguir financiación para «Todo es cárcel», Enciso reconoce que «nunca es fácil. Hay ciertas tendencias conservadoras que están en los procesos de financiación de las películas. Además son procesos lentos, de años. Comencé a trabajar en el dossier de este filme a finales de 2021 pero no conseguí trabajar en la preproducción y rodaje hasta el 2024».

«Al ser un proceso largo -prosigue- te obliga a tener en paralelo otras formas de ganarte la vida con otros trabajos. Eso es un pez que se come la cola porque al final también contribuye a un proceso más extendido porque no le dedicas el 100% tu tiempo». En su caso ha trabajado como montador de películas de otras personas.

Eloy Enciso y Beli Martínez, recogiendo el premio en el FID Marseille. / FID

Tras esta cavilación le preguntamos si no desespera en ese estancamiento. «Pasas por todo tipo de momentos -responde- ya que también hay noes. El proyecto puede no ser apoyado en la primera vez que pides dinero para realizarlo. Son procesos que demandan mucha perserverancia. Por eso la mayoría de la gente abraza los procesos más convencionales y comerciales, por sus procesos de producción más compactos», reconoce.

Un largo camino por recorrer

Ahora, con el gran premio del FID Marseille en la mano, confía en que «Todo es cárcel» pueda acudir a otros festivales internacionales y nacionales. «El galardón nos ayudará a que la película pueda circular mejor fuera de España», añade.

Su productora, la gallega (de A Guarda) Beli Martínez, confía en que el filme pueda ser estrenado en el Estado español a principios del próximo año. Reconoce que el premio en el FID era «inesperado» y que confía en que ayude a una mejor «visibilización» de la película. En este caso, recordó que el proyecto varió mucho desde el inicio (cuando iba a ser un documental) hasta el final que acabó siendo una película de ficción. Por último, indicó que es necesario conocer este episodio de los campos de concentración de la época franquista sobre todo en este momento por registrar «un auge del fascismo».

Por último, «Todo es cárcel («Todo é cárcere») seguirá su recorrido por el mercado internacional con el título en inglés «Letters from an inner exile». Ese cambio hacia 'cartas desde un exilio interior' nos hace preguntarle al cineasta por qué. Para explicarlo viaja a su anterior filme, «Longa noite», que en el título internacional fue «Endless night» (la noche interminable).

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Para el nuevo largometraje, lo más simple era «Endless prison» pero «tenía el problema de ser demasiado cacofónico respecto al anterior filme. Con el nuevo pensamos que podía servir algo de contexto al público internacional sobre el sentido de la película. Ahí surgió la idea de plasmar uno de los elementos más distintivos de la película, las cartas, con la idea de los que perdieron la guerra y no marcharon; lo que se llamó el exilio interior».