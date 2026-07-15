Arte
A xestión dos espazos expositivos en Galicia, a debate
O Consello da Cultura Galega celebra un encontro con expertos e profesionais para reflexionar sobre os modelos de xestión, gobernanza e políticas culturais públicas a raíz do cambio de dirección do CGAC
R. S.
Gobernanza corresponsable, de modelos de xestións, de procedementos de selección que «teñen que ser necesariamente transparentes», con criterios públicos e dunhas institución culturais que «sexan libres, independentes e que poidan ser críticas». Foron algunhas das cuestións que se puxeron sobre a mesa na primeira xornada dos dous encontros sectoriais dedicados a analizar a situación dos espazos expositivos e das institucións de arte contemporánea en Galicia, un evento organizado polo Consello da Cultura Galega a raíz da crise no sector tras a recente designación da dirección do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC).
A presidenta do Consello da Cultura Galega (CCG), Dolores Vilavedra, foi a responsable de inaugurar a primeira das xornadas e na súa intervención destacou que obxectivo do encontro é «abrir un espazo de análise e de reflexión no que participen persoas especialistas e profesionais do sector, xa que o que detectamos é un problema recorrente, non só en Galicia, senón no ámbito europeo, no que as institucións afrontan crises no seu liderado de natureza parecida», engadindo que «hai unha tensión subxacente entre o poder político e o poder cultural, este último un poder que se exerce con ferramentas simbólicas e hai unha tensión que resolver e, sobre todo, que analizar». A presidenta do CCG fixo referencia á necesidade de «ter institucións culturais sólidas, especialmente, nun momento no que a democracia está en perigo. Reforzar os espazos culturais como espazos democráticos é importante para ofrecer eses espazos de resistencia e de defensa dos valores democráticos nos que cremos».
A xornada estivo coordinada por Paula Cabaleiro, quen indicou que «dende a crise aberta e moi grave xurdida pola nova designación da dirección do CGAC, na nosa sección xurdiu e púxose sobre a mesa promover algunha acción para partiricpar do movemento contestatario por parte do sector e da cidadanía para contribuír a manifestar a nosa preocupación por esta situación». Cabaleiro sinalou que a iniciativa «A xestión dos espazos expositivos a debate» procura dar unha resposta «construtiva e útil para trazar unha liña de diálogo, reflexión e interlocución coas administracións públicas, o que non temos e demandamos» e tamén apuntou que a situación acontecida no CGAC «transcende a designación dunha directora nunha institución epicéntrica, pois fala dunhas políticas culturais trazadas cunha estratexia e que dalgún xeito, dende o sector, non están sendo corresponsables».
O marco xurídico e legal das institucións culturais, a xestión dos museos e centros de arte desde a perspectiva das asociacións profesionais independentes e a xuntanza de representantes de entidades culturais, do ámbito universitario e do sector galerístico centraron a primeira xornada que tamén celebrou mesas de traballo participativas nas que persoas asistentes e relatoras se distribuíron en diferentes grupos para debater sobre os retos da xestión cultural, a transparencia nos procesos de selección, a participación profesional nas políticas culturais, a autonomía das institucións e os mecanismos para reforzar o sistema artístico galego.
Dende o Consello da Cultura Galega adiantouse que este encontro servirá de base para unha segunda xuntanza, prevista para o 22 de setembro, cuxas achegas e conclusións serán recollidas nun informe que será presentado ao longo dos meses de outubro e novembro. Neste senso, a creación dunha mesa sectorial permanente como canle de diálogo entre o sector das artes visuais e as administracións, a necesidade de reforzar a gobernanza independente e a autonomía das institucións culturais, a recuperación dun plan director para o Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC), o cumprimento do Código de Boas Prácticas e a incorporación de mecanismos de transparencia nos procesos de selección foron algunhas das primeiras conclusións que deixou a primeira xornada.
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