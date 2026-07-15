La reconocida orquesta gallega París de Noia pierde a una de sus principales voces en la temporada de mayor actividad

La temporada de verano es el momento de mayor actividad para las orquestas gallegas, que recorren cientos de localidades llevando sus espectáculos a fiestas patronales y todo tipo de celebraciones. Por eso, cualquier cambio en la formación suele llamar la atención de los seguidores más fieles, especialmente cuando sucede en el periodo estival y se trata de uno de los rostros más visibles del escenario.

En los últimos días, varios asistentes a las actuaciones de la orquesta París de Noia se dieron cuenta de un repentino cambio. Algo faltaba al arranque de la última gira de la formación, Va Por Ti Tour 2026. Tras un gran show acrobático para abrir el telón de la mano del equipo de baile, las tres grandes voces femeninas que forman parte de la plantilla solían aparecer en escena con unos vestidos brillantes. Pero no fue así en estas últimas veces. Solo dos de las tres vocalistas principales se hacían visibles bajo los aros de luces con los que comienzan el espectáculo.

Los seguidores se comenzaron a preguntar por la ausencia de una de sus cantantes habituales y a interesarse por conocer el motivo de la inesperada falta. La artista en cuestión es Yamohe Montalvo. La incorporación de la cantante cubana a la orquesta fue anunciada en 2024 como un «fichaje estrella». El propio equipo la definió en su momento como «una mujer con una gran fuerza escénica», con la que esperaban «enriquecer y dar vida» a su nueva propuesta.

Así lo demostró ella misma con su participación en la quinta temporada de A liga dos cantantes extraordinarios, emitida en 2024 en la Televisión de Galicia (TVG). Sin embargo, Yamohe Montalvo no está participando en los últimos conciertos verbeneros. La cubana se mantiene fuera de los escenarios mientras el resto del grupo continúa con su intensa gira de verano, con fechas ya cerradas para casi todos los días del mes de julio.

¿Cuál es el motivo?

Según confirman fuentes cercanas a la cantante a FARO, Yamohe Montalvo se encuentra actualmente de baja laboral. Su retirada de París de Noia se espera, por tanto, que sea temporal, pero hasta el momento no se ha anunciado una fecha concreta para su regreso.

Desde la formación tampoco han confirmado una marcha definitiva, por lo que todo apunta a que Montalvo volverá a la orquesta cuando su situación se lo permita.

Show must go on!

Mientras tanto, París de Noia mantiene sin cambios su calendario de actuaciones y continúa con su gira sin apenas hacer modificaciones. ¿Cómo consiguen esto? Gracias a la ayuda y a la versatilidad de sus componentes. Las otras dos voces principales, Alba Navarro (ganadora de A liga dos cantantes extraordinarios en 2021) y Andrea Paracuto cogen el peso de las canciones más exigentes vocalmente, resolviendo con éxito la ausencia de su compañera.

Por otro lado, también la bailarina Rayssa Cunha muestra su capacidad escénica interpretando alguno de los temas de Yamohe Montalvo. La brasileña ya cogía el micrófono en este Va Por Ti Tour 2026 para cantar algunas canciones, especialmente en portugués, como es el caso de la viral Motinha 2.0. Ahora, se atreve con más melodías para cubrir, entre todos los miembros, las necesidades escénicas sin realizar cambios en el setlist y con una alta implicación para disimular la inesperada baja.