Flores, fuego y un Raxoi construido como un Lego: así será el gran espectáculo del Apóstol

El Pazo de Raxoi arderá, se desmontará pieza a pieza como si fuera un Lego y acabará cubierto de flores, vegetación y color. Así será uno de los grandes espectáculos de las Fiestas del Apóstol 2026, un videomapping de diez minutos que transformará por completo la fachada del edificio y del que EL CORREO GALLEGO muestra en exclusiva las primeras imágenes.

El Concello de Santiago ha confiado este año en la empresa coruñesa QatroGatos para diseñar el espectáculo visual que dará color a la fachada de Raxoi durante las noches del 24, 25 y 26 de julio.

La propuesta girará en torno a una idea principal: la transformación del edificio a través del paso del tiempo, con una sucesión de efectos visuales pensados para sorprender a públicos de todas las edades.

Proyección Pazo de Raxoi 2026 / Cedida

¿Qué verá el público que acuda a Raxoi?

A través de una entrevista concedida en exclusiva a este diario y a las imágenes facilitadas por la propia empresa, EL CORREO GALLEGO -periódico del mismo grupo editorial que FARO- ha podido conocer buena parte del espectáculo que se estrenará durante las Fiestas del Apóstol. La propuesta será, según explican desde QatroGatos, «puramente visual, sin narrativa».

Las primeras imágenes permiten descubrir algunos de los momentos más llamativos del videomapping que estará basado en «la transformación del edificio». Así, la fachada del Pazo de Raxoi se llenará de flores, vegetación y grandes composiciones de color, mientras que los engranajes cobrarán protagonismo, como símbolo del paso del tiempo y de las distintas transformaciones que ha ido experimentando el edificio.

Durante los diez minutos que durará el espectáculo, el público verá cómo «se quema el edificio y se transforma» y también como «se construye como si fuera un Lego», puesto que está pensado para que públicos de todas las edades disfruten.

Proyección Pazo de Raxoi 2026 / Cedida

«El mayor reto de nuestra trayectoria»

La empresa coruñesa QatroGatos será la encargada de realizar el videomapping. Si bien no es la primera vez que trabajan en Santiago de Compostela, ya que realizaron trabajos previos con la Xunta de Galicia en la capital gallega, si que «es la primera vez que trabajamos con el Concello», afirman. También es la primera vez que se enfrentan ante un reto de estas características.

Sin embargo, su trayectoria les avala como grandes profesionales del sector. Con clientes como Inditex o Estrella Galicia, desde la empresa reconocen que, a pesar de que «es el mayor reto de video mapping que hemos hecho», están acostumbrados a afrontarlos y a obtener buenos resultados. Todo apunta a que el espectáculo iguale las expectativas que los picheleiros han depositado en este día.

El encargo les llegó «hace mes y medio», un tiempo «suficiente para poder conseguir unos resultados satisfactorios después de mucho trabajo», apuntan desde QatroGatos. De hecho, el Concello de Santiago, que ya ha visto cómo será el proyecto final, les ha dado el visto bueno.

«Ya han dado el OK para que pueda ser proyectado», explican, aunque reconocen que todavía ultiman pequeños detalles y alguna sorpresa que prefieren mantener en secreto hasta el estreno.

Proyección Pazo de Raxoi Apóstol 2026 / Cedida

La logística detrás del reto

La logística que existe detrás de este proyecto no es nada fácil. El trabajo estará distribuído entre tres empresas gallegas: QatroGatos, que se centrará en el trabajo visual; Art Music Agency, una empresa de Arzúa que se encargará de la realización del evento; y Global Set Up, encargada del alquiler del material técnico necesario. La coordinación de las tres empresas será clave para que el resultado sea el esperado.

La instalación se realizará a partir del día 21 en la propia Plaza del Obradoiro. Para dar vida al videomapping se levantarán tres torres desde las que se proyectarán las imágenes mediante diez proyectores láser de más de 20.000 lúmenes, una infraestructura diseñada para garantizar la máxima calidad sobre la fachada del Pazo de Raxoi, según apuntan desde Art Music Agency.

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La ubicación elegida -el Obradoiro-, permitirá obtener la perspectiva óptima para que el edificio se convierta, durante diez minutos, en el auténtico protagonista de una de las noches más esperadas de Santiago.

Fuente: El Correo Gallego