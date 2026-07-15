Atención si coges el coche este fin de semana: Tráfico intensifica los controles de alcohol y drogas en Galicia durante estos días

Semana de celebraciones por toda Galicia. Pueblos y ciudades se llenan de música y personas festejando tanto el pase de España a la final del Mundial como las actividades, conciertos y orquestas de las fiestas del Carmen. Es importante disfrutar de la fiesta, pero también lo es hacerlo de forma segura.

Por eso, si vas a coger el coche esta semana y tienes la tentación de pensar que «no pasa nada por una copa», la Dirección General de Tráfico te recuerda que sí puede pasar, y mucho. Desde el pasado lunes y hasta el próximo domingo 19 de julio, el organismo mantiene una nueva campaña especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y otras drogas al volante.

Tráfico señala que el objetivo es prevenir una de las principales causas de siniestralidad vial. Durante estos días, la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil intensificará los controles en las carreteras gallegas, con la colaboración de las policías autonómicas y locales que se sumen a la iniciativa para reforzar también la vigilancia en vías urbanas. Como recordaron en el anuncio de la campaña, el alcohol es el segundo factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico y estuvo presente en el 28% de los siniestros mortales registrados en 2024 en el ámbito de la DGT, en los que se contabilizaron 273 fallecidos.

Los datos también ponen de manifiesto que se trata de una conducta persistente, cuya presencia ha aumentado tanto en el porcentaje total de siniestros como en el de víctimas mortales. El número de fallecidos en siniestros viales en los que al menos uno de los conductores dio positivo en la prueba de alcoholemia se incrementó en un 9% en 2024, en relación con el año anterior, y en un 24% sobre 2019.

Datos de la campaña de control de alcohol y drogas de Tráfico para este mes de julio. / Ministerio del Interior

Según indicó el Ministerio del Interior en el anuncio de la campaña, las cifras «corroboran también con los datos que se desprenden de la Memoria 2024 de hallazgos toxicológicos en víctimas de siniestros de tráfico». Elaborado por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), este documento apunta que el 34% del total de los conductores fallecidos y sometidos a autopsias y análisis toxicológico dieron positivo a alcohol y un 16,4% a drogas. Cabe destacar que en el 23% de conductores fallecidos la tasa de alcohol detectada era superior a 1,20 mg/l.

Según Alvaro Gómez, director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT «los datos ponen de manifiesto que las acciones preventivas siguen siendo imprescindibles para reducir la siniestralidad vial asociada al alcohol y las drogas».

Las consecuencias del alcohol al volante

Aunque los efectos son de sobra conocidos —mayor tiempo de reacción, subestimación de la velocidad, problemas de visión...—, muchos conductores todavía subestiman los efectos en la conducción del consumo en pequeñas cantidades.

Como señala Tráfico, el riesgo se incrementa incluso dentro de los márgenes legales permitidos, y los efectos son cada vez más agudos a medida que aumenta la concentración. Con una tasa de 0,5 g/l en sangre, el riesgo de sufrir una colisión se multiplica por dos, con 0,8 g/l es cinco veces mayor y con 1,5 g/l, hasta veinte veces más.

Infografía sobre los efectos del alcohol al volante en función de la cantidad en sangre. / Ministerio del Interior

Por eso, la Dirección General de Tráfico insiste en que la única tasa realmente segura al volante es 0,0%, una recomendación respaldada tanto por la evidencia científica como por los datos de siniestralidad. Países como Suecia y Noruega, referentes mundiales en seguridad vial ya adoptaron la tasa de 0,1mg/l de aire espirado en 1990 con buenos resultados.

Si te animas mucho con el partido del domingo y bebes, piénsatelo dos veces antes de coger el coche. En el mejor de los casos tendrás una sanción administrativa, pero terminar en la cárcel también es una posibilidad real. En 2025, según los datos de la Fiscalía de Seguridad Vial, 47.103 conductores fueron condenados por conducir bajo los efectos del alcohol y las drogas.