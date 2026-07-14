Hijos de Rivera inaugura el patrocinio del Xacobeo 2027 con 12 millones
La compañía cervecera duplica su aportación con respecto al último Año Santo | La Xunta destaca que es el primer gran acuerdo para impulsar el evento del próximo año
Manolo Rodríguez
La Corporación Hijos de Rivera y la Xunta escenificaron este martes en la sede central de la compañía, en Agrela, el inicio de la carrera hacia el Xacobeo 2027 con la firma del primer gran acuerdo de patrocinio del próximo Año Santo.
La empresa familiar gallega destinará 12 millones de euros, más del doble de la aportación realizada para el Xacobeo 2021, en una alianza que ambas partes presentaron como un ejemplo de colaboración público-privada para reforzar la proyección internacional de Galicia.
El presidente ejecutivo de Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, subrayó que la firma supone “un día importante” para la compañía porque inicia “un camino con la Xunta” en torno a un acontecimiento que definió como “mucho más que una fecha”.
“El Xacobeo es un evento cosmopolita, un ejemplo de diversidad. Para nosotros conecta directamente con nuestro origen y nuestra cultura. Nunca debemos olvidar de dónde venimos; Galicia es nuestra ancla", afirmó.
Promoción del Año Santo
Rivera explicó que todas las marcas del grupo se implicarán en la promoción del Año Santo y vinculó esta estrategia a la expansión internacional de la empresa. “El Xacobeo representa abrir Galicia al mundo en un momento en el que estamos intentando colocar semillas en muchos continentes. Queremos que quienes se tomen una cerveza recuerden cómo fue su Camino y esa experiencia les lleve de nuevo a Galicia”, señaló.
También confió en que el evento permita “superar los diez millones de visitantes” y generar riqueza para toda la comunidad.
Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó que se trata de “la primera firma que se hace con cargo al plan de patrocinios del Xacobeo” y agradeció el compromiso de una empresa que, dijo, “siempre ha estado ahí, desde el principio”.
“Pocas cosas hay más gallegas que Estrella Galicia y el Xacobeo. Pocas cosas representan mejor la Galicia Calidade que el Xacobeo y Estrella Galicia”, aseguró.
Rueda destacó que la aportación de Hijos de Rivera para el próximo Año Santo “dobla el patrocinio del anterior Xacobeo” y defendió que la historia del Camino de Santiago “es una historia de éxito, pero con sentido; aquí no sobra nadie”.
El presidente gallego recordó además el crecimiento continuo de la ruta jacobea y apuntó que, si se mantiene la tendencia actual, en 2026 podría alcanzarse el millón de peregrinos. “Cuando se empieza un camino hay que ir bien acompañado, y con Estrella Galicia vamos bien acompañados”, concluyó.
Fuente: La Opinión A Coruña
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