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Cyclospora: así es la bacteria que está contagiando y provocando diarreas explosivas a cientos de estadounidenses

Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han notificado 843 casos de ciclosporiasis, aunque la cifra real podría ser mayor

La ciclosporiasis afecta al aparato digestivo y puede provocar síntomas como diarrea, pérdida de apetito, pérdida de peso, cansancio y molestias intestinales.

La ciclosporiasis afecta al aparato digestivo y puede provocar síntomas como diarrea, pérdida de apetito, pérdida de peso, cansancio y molestias intestinales. / Adobe Stock.

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Cristina Sebastián

Un brote de ciclosporiasis mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Esta enfermedad está causada por el parásito Cyclospora cayetanensis, un organismo microscópico que afecta al sistema intestinal y que puede provocar fuertes episodios de diarrea acuosa, frecuente y explosiva.

Más de 800 casos registrados

Según los datos publicados por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC), hasta la semana pasada se habían confirmado 843 casos de ciclosporiasis en el país, de los cuales 86 han requerido hospitalización.

Los CDC explican que existe un retraso aproximado de seis semanas entre el momento en que una persona enferma y la notificación oficial del caso. Por este motivo, los expertos esperan que las cifras continúen creciendo a medida que se incorporen nuevos datos.

Actualmente, la infección se ha detectado en 31 estados estadounidenses y los investigadores continúan trabajando para encontrar el origen del brote.

Los afectados tienen edades comprendidas entre los 5 y los 88 años. Aunque se han registrado casos en distintos puntos del país, algunos de los estados con mayor número de infecciones son Michigan y Nueva York. En Ohio, por ejemplo, se notificaron 177 casos hasta el 2 de julio, la mayoría concentrados durante el mes de junio.

Cómo se transmite

Las autoridades sanitarias estatales y federales trabajan conjuntamente para localizar la fuente de las infecciones. Actualmente se están investigando varios grupos de casos en diferentes estados para determinar si existe un origen común.

La ciclosporiasis puede aparecer después de consumir alimentos o agua contaminados con el parásito. En Estados Unidos, los brotes anteriores han estado relacionados principalmente con frutas, verduras frescas y otros alimentos vegetales contaminados.

Los médicos recomiendan extremar las precauciones con los alimentos frescos para reducir el riesgo de contagio. Entre las principales medidas destacan: cocinar las verduras porque el calor superior a 70ºC puede eliminar el parásito, lavar cuidadosamente los alimentos, aunque recuerdan que la Cyclospora puede ser difícil de eliminar únicamente con agua y lavarse las manos con agua y jabón antes y después de manipular frutas y verduras.

Síntomas y tratamiento

La ciclosporiasis afecta al aparato digestivo y puede provocar síntomas como diarrea, pérdida de apetito, pérdida de peso, cansancio y molestias intestinales.

Aunque normalmente no es una enfermedad mortal, puede causar complicaciones si provoca una deshidratación importante. Los CDC recomiendan acudir a un profesional sanitario si aparecen síntomas compatibles, ya que la enfermedad puede diagnosticarse mediante pruebas específicas y tratarse con medicamentos adecuados. Los síntomas de la ciclosporiasis suelen aparecer aproximadamente una semana después de la infección, aunque el periodo de incubación puede variar entre dos días y dos semanas.

El tratamiento habitual consiste en el uso de antibióticos. Si la enfermedad no se trata, puede prolongarse desde varios días hasta más de un mes y, en algunos casos, pueden aparecer nuevas recaídas después de una mejoría inicial.

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Las autoridades continúan investigando el origen del brote mientras recomiendan mantener las medidas de prevención para evitar nuevos contagios.

Fuente: El Periódico

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