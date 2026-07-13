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El mar de ardora ya baña la costa gallega

La 'Noctiluca scintillans' aumenta su presencia en las rías gallegas causando una coloración naranja durante el día y azul resplandeciente por la noche

El mar de ardora ya baña la costa gallega

El mar de ardora ya baña la costa gallega

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R. V.

El mar ya resplandece en azul eléctrico en su embate con la costa gallega. El mar de ardora, el fenómeno de bioluminiscencia marina, se ha podido ver en los últimos días en distintos puntos de nuestro litoral.

«Estas semanas hay proliferación de fitoplancton en la ría [de Vigo], lo que es normal en verano, con una gran abundancia de 'Noctiluca scintillans'», explica Fran Rodríguez, investigador del Centro Oceanógráfico de Vigo (IEO-CSIC). Este un dinoflagelado de apenas un milímetro se alimenta precisamente de ese fitoplancton que está proliferando en las rías. Esta hace que durante el día el agua se tiña de un color naranja cerca de la costa, que se torna en destellos azulados conforme cae la noche.

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El hermoso fenómeno ya es visible en distintos puntos de las costa gallega, y de él han dejado constancia usuarios de redes sociales, con vídeos e imágenes de las olas brillantes en las Illas Cíes, en la ría de Vigo o en la de Arousa.

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