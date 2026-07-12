Premio para nuestro cine
El gallego Eloy Enciso vence en el Festival Internacional de Cine de Marsella con su película sobre los campos de concentración franquistas
«Todo es cárcel» acaba de lograr el Gran Premio de la competición gala
La realidad de los campos de concentración que el régimen franquista erigió para sofocar la disidencia y expandir el terror por el territorio español fue objeto del silencio durante décadas. En los últimos años libros como «Toda España era una cárcel» de Rodolfo Serrano y Daniel Serrano contribuyeron a revelar dichos espacios de la memoria. Por su parte, el cineasta gallego Eloy Enciso ha investigado para plasmar su visión e invitar a reflexionar sobre ese episodio en su última película, «Todo es cárcel». El filme, según acaba de confirmar su oficina, acaba de lograr el Gran Premio del Festival de Cine Internacional de Marsella, donde se estrenó.
El equipo del director lucense no ha facilitado más datos por el momento ya que la entrega de galardones se están desarrollando esta misma noche.
En declaraciones a FARO días atrás, Enciso -que había logrado el Boccalino de Oro con su anterior filme, «Longa noite»- señalaba que la idea del nuevo largometraje había nacido cuando años atrás visitó el campo de concentración en Cedeira, Galicia. En ese momento pensó que sería «interesante» reflexionar sobre los lugares que tuvieron un papel importante en la represión de Franco pero que habían quedado silenciados por el paso del tiempo y por el contrato social de silencio en la Transición.
Al respecto Enciso señaló que teníamos «mucha información de los campos nazis, de los alemanes, pero muy poca de los campos de concentración franquistas» cuando se contabilizaban unos 200 en el territorio español. En ellos estuvieron recluidas casi un millón de personas.
La película tiene como protagonista a una fotógrafa interpretada por la bailarina y actriz gallega, de Oia, Elsa Pereira, que comienza a investigar sobre los campos. Debido al fallecimiento de un familiar, debe cesar el estudio para decidir con su familia qué hacer con la casa que heredan. En esas discusiones sobre la propiedad se colará el debate sobre qué hacer con el pasado social e histórico heredado de la represión franquista: cerrar la puerta a su recuerdo o traerlo al presente para debatir sobre el mismo.
Esa confrontación en el seno familiar sirve de metáfora sobre el conflicto que aún continúa entre las 'dos Españas» y su posicionamiento alrededor de la memoria histórica.
El tema de los campos de concentración también se trató en «Dores», documental de Coral Piñeiro, Clara Miñán, Laura Piñeiro y Maite Martínez.
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