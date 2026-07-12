Un incendio forestal en la provincia de Teruel obliga a enviar un ES-Alert a cuatro municipios

Medios del operativo de INFOAR del Gobierno de Aragón trabajan en combatir el incendio declarado en Peñarroya de Tastavins (Teruel) este domingo. El fuego, que se localiza en una zona mayoritariamente de pinos ubicada a unos dos kilómetros del casco urbano y situada junto a la A-2413 con varias masías y naves próximas, ha obligado a cortar la carretera A-1414 entre Fuentespalda y Monroyo, en la provincia de Teruel, hasta nuevo aviso. Por ahora se desconoce cuántas hectáreas se han visto afectadas. El CECOPI se reúne a las 21.30 horas.

Por ahora, el fuego se mantiene activo en una zona forestal y no ha llegado al núcleo urbano. Por precaución, el Gobierno de Aragón ha enviado un aviso ES-Alert a la población de Ráfales, Fuentespalda, Peñarroya de Tastavins y Monroyo con el que recomienda a los ciudadanos que permanezcan en un lugar seguro, protegidos del humo, y sigan las indicaciones dadas por el personal de emergencia, las autoridades locales y Protección Civil.

Incendio en Peñarroya de Tastavins / Servicio Especial

Según ha informado Fernando Camps, el presidente de la comarca del Matarraña a la que pertenece el municipio, varias de las masías han sido desalojadas, así como también ha habido que evacuar a las personas que se encontraba en un centro budista cercano a la zona. Camps ha indicado que se trata de "un incendio gordo" y aproxima que se ha declarado sobre las 15.00 horas.

También los alcaldes de zonas cercanas al fuego han compartido que se han realizado desalojos preventivos en sus respectivos municipios. El regidor de Monroyo, Miguel Gascón, ha indicado que se ha evacuado el hotel Torre del Marqués y sus huéspedes han sido trasladados a Fuentespalda. El regidor de Ráfales, José Ramón Arrufat, ha agregado que también ha habido que desalojar dos masías que se sitúan en el camino rural que une este municipio de la comarca del Matarraña con Fuentespalda. Uno de ellos se ha desplazado al pueblo mientras el otro ha marchado a su primera vivienda, en Zaragoza.

Además, el Gobierno de Aragón ha activado el plan especial de protección civil de emergencias por incendios forestales (Procinfo) a situación operativa dos en nivel dos y ha activado la UME (Unidad Militar de Emergencias), que se desplaza a la zona para colaborar en la extinción del fuego. Se ha desplegado un Puesto de Mando Avanzado para la coordinación del operativo.

En la zona forestal afectada trabajan un helicópetero de coordinación H0, tres brigadas helitransportadas con sus helicópteros procedentes de Peñalba, Alcorisa y Teruel, ocho brigadas terrestres, ocho autobombas, un vehículo de comunicaciones AST y una cuba de combustible ha sido desplazada a la base de Alcorisa (Teruel).

A estos medios del operativo antiincendios de INFOAR, el Miteco suma la Brigada de Refuerzo en Incendios, un helicóptero semipesado con base en Requena, un helicóptero bombardero MZ-6C de Plasencia del Monte, un avión FOCA y un avión anfibio y otro de coordinación y observación (ACO), ambos de Castellón. También colaboran los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel. También se han movilizado dos medios áereos del Centro de Coordinación de Emergencias de la Comunidad de Valenciana a petición del Gobierno de Aragón, según ha informado Emergències 112CV a través de su cuenta de X.

El Matarraña (Teruel), en alerta rojo plus

El incendio se ha producido en un municipio de la comarca de El Matarraña, una de las doce aragonesas que este domingo está en alerta rojo plus por riesgo extremo de incendios forestales. El aviso se ha activado esta mañana por precaución ante las condiciones meotorológicas, ya que este domingo estaba previsto que se produjera una combinación de altas temperaturas, baja humedad relativa y viento, lo que incrementa las probabilidades de que se activen las llamas.

La alerta rojo plus implica restricciones como la prohibición de encender fuego en cualquier espacio abierto, realizar quemas de rastrojos, de pastos permanentes, restos de poda o forestales, por lo que se suspenden las autorizaciones concedidas para uso del fuego; encender fuego en áreas de descanso de carreteras, zonas recreativas y áreas de acampada; utilizar maquinaria o equipos en montes y en zonas rurales que puedan generar chispas, llamas o descargas eléctricas; usar ahumadores para la actividad apícola en el medio natural o arrojar colillas, brasas u otros materiales susceptibles de provocar un incendio, entre otras.

El aviso también prohíbe utilizar material pirotécnico o celebrar espectáculos que incluyan fuego o elementos pirotécnicos, celebrar pruebas deportivas o actos públicos en entorno forestal que puedan favorecer el inicio de incendios o acceder con vehículos a motor a los montes, salvo para propietarios, actividades profesionales, acceso a núcleos habitados, viviendas aisladas, servicios esenciales o emergencias.

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Controlado el incendio de Cañizar del Olivar, también en Teruel

Este domingo a las 6.14 horas ha quedado controlado el incendio de Cañizar del Olivar (Teruel), que comenzó este sábado y que ha calcinado cerca de 7 hectáreas. Según han informado desde INFOAR, medios del operativo antiincendios siguen trabajando en el terreno tratando de extinguir el fuego con dos brigadas terrestres y dos autobombas.

Fuente: El Periódico de Aragón