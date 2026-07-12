La Festa do Tinto Rías Baixas celebró su vigésimo aniversario en As Neves

As Neves brindó ayer con los mejores caldos de la D.O. Rías Baixas para celebrar los 20 años de una fiesta que busca ensalzar los tintos dentro de una Denominación de Origen tradicionalmente asociada con el blanco. El aniversario atrajo a cientos de personas a la Plaza Mayor, donde se instalaron las casetas de las bodegas que ofrecieron sus caldos, maridados con variada gastronomía y música tradicional gallega.

La fiesta, que abrió ya el sábado por la tarde y que congregó a numeroso público alrededor de los vinos tintos y del concierto que ofreció la Banda Popular de Rubiós en compañía de Antonio Barros, tuvo su día grande ayer. Por la mañana se concentraron los actos institucionales, con la recepción de Cofradías en la casa del Concello, la bienvenida a las autoridades invitadas y la lectura del pregón, que este año corrió a cargo del humorista gallego José Manuel Rodríguez, conocido como «Isi», que desató las risas del público presente.

Fiesta del Vino en As Neves. / Eurorrexión Anxo Gutiérrez

Tras el pregón, la fiesta alcanzó uno de sus momentos más multitudinarios debido a la oferta gastronómica complementaria que acompañó a la cata de los diferentes vinos tintos de la D.O. Rías Baixas, que tiene en la zona de O Condado importantes marcas productoras que elaboran variedades tintas como Sousón, Mencía, Espadeiro o Caíño Tinto. Vinos que expresan las características de la zona y de la tierra y que destacan por su carácter afrutado y toque mineral.

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La fiesta continuó sin descanso por la tarde, con la Charanga Os Encerellados, que amenizaron con música los brindis de los asistentes, y con hinchables acuáticos gratuitos que convirtieron el evento en una cita familiar. Por la noche, el cierre del vigésimo aniversario de la fiesta de exaltación de los vinos tintos de As Neves, volvió a concentrar a numeroso público que bailó con el concierto del afamado grupo gallego Luar na Lubre.