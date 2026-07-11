O Gozo Festival vence al temporal de lluvia y granizo

Las inclemencias meteorológicas marcaron este sábado el desarrollo del O Gozo Festival. Tras finalizar el concierto de Miriam Rodríguez, la organización comunicó que la siguiente actuación, la de Rita Ora, quedaba retrasada hasta nuevo aviso. «Por razones meteorológicas, el concierto de Rita Ora se retrasa hasta nuevo aviso», informó el festival. La organización pidió además tranquilidad a los asistentes: «Es importante mantener la calma y seguir las indicaciones del personal de seguridad y organización. Permanezca atento a las pantallas y canales oficiales del festival para nuevas actualizaciones. Gracias por la colaboración».

El temporal también ha provocado problemas en los accesos al recinto del Monte do Gozo. Una caída del sistema electrónico ha impedido temporalmente validar las entradas, lo que ha dejado a decenas de personas en el exterior y ha generado largas colas a la espera de que el servicio vuelva a estar operativo.

Algunos asistentes han optado por marcharse. Es el caso de Elena Fernández, vecina de Santiago de 28 años, que abandonó el recinto poco después del anuncio. «Con este tiempo no se puede disfrutar. Me sabe muy mal, pero no quiero coger un resfriado», explicó entre risas mientras se dirigía hacia la salida.

Con el paso de los minutos y sin que el temporal permita por ahora reanudar las actuaciones, cientos de personas han comenzado a abandonar el festival. Quienes continúan en el recinto buscan refugio junto a los puestos de comida y, especialmente, en el interior de los baños. La situación ha llegado a provocar algunas discusiones entre quienes necesitan utilizar las instalaciones y quienes permanecen dentro para protegerse de la lluvia. «Está muy bien querer resguardarse, pero están para lo que están y necesitamos usarlos», protesta Aitana, visiblemente enfadada.

A pesar de las numerosas salidas, otros asistentes se niegan a dar por terminada la jornada. Es el caso de Marcos y su grupo de amigos, que incluso se han quitado parte de la ropa para vivir con mayor intensidad una experiencia completamente pasada por agua. «Nosotros aquí no nos movemos. La lluvia no es nada», aseguran mientras esperan una posible reanudación de los conciertos.

Granizo y actuaciones pausadas

La situación empeoró a partir de las 19.30 horas, cuando comenzó a granizar con gran intensidad sobre el recinto. La organización comunicó por megafonía que, debido a la fuerte tormenta, las actuaciones permanecerán pausadas al menos hasta las 21.00 horas, momento en el que las previsiones apuntan a que el temporal abandonará la zona.

Si las condiciones meteorológicas permiten retomar el festival a esa hora, los conciertos continuarán siguiendo el orden previsto inicialmente. La siguiente en subir al escenario será, por tanto, Rita Ora, aunque su actuación pasará de las 19.00 a las 21.00 horas, con unas dos horas de retraso.

Este cambio arrastrará al resto de la programación. En principio, el concierto de Maroon 5, principal cabeza de cartel de la jornada, no comenzaría hasta después de la medianoche, aunque los horarios definitivos dependerán de la evolución de la tormenta y de las decisiones que adopte la organización.

"Bienvenidos a Galicia"

La tormenta escaló a un nuevo nivel de intensidad a partir de las 20.00 horas, cuando las decenas de litros de agua acumulados comenzaron a formar pequeños riachuelos de lodo que bajaban desde la parte alta del anfiteatro hasta el front stage, donde todavía permanecen unas 30 o 40 personas que, al cántico de "bienvenidos a Galicia" mantienen viva, aunque cada vez con más dificultades la esperanza de que continúe el show.

Por ahora, la organización no ha proporcionado más información sobre el desarrollo del espectáculo. Únicamente, han permitido que las personas que todavía no habían encontrado zona de cobijo pudiesen acceder a áreas del staff.

Los sanitarios han tenido que intervenir en un par de situaciones. Por un lado, en el caso de una chica que se encontraba "muy mareada", pero sin signos preocupantes. Por otro lado, también ofrecieron asistencia a un joven que, saliendo del recinto, se resbaló con el lodo.

A las 20.20, la tormenta parecía que daba una breve tregua. Sin amainar del todo, la intensidad se redujo, por lo que el staff de las carpas recomendó al público abandonar los puestos. No obstante, con relación al show, apuntan que "todavía no se puede confirmar nada".

Unos 20 minutos después, aunque sin aviso por parte de la organización, operarios salieron al escenario para realizar labores técnicas, lo que anticipa una posible reanudación del festival.

Además del público, los grandes afectados son los trabajadores. Rodrigo Cor trabaja como camarero. Explica a EL CORREO GALLEGO que la organización tampoco tenía previsto nada de lo sucedido: "No nos dijeron nada. Solo que, cuando empezó el temporal, nos resguárdasemos, porque tampoco tenía sentido trabajar en estas condiciones".

Asimismo, la gran molestia, apunta, es la hora a la que les tocará terminar la jornada. "Tenía previsto acabar a las 01.00 horas, más o menos, pero con todo este lío supongo que ahora nos tocará pringar y no creo que acabemos antes de las 03.00 o 04.00", apunta. En su caso, además, ese retraso representa un inconveniente mayor: "Yo soy de Caldas de Reis, no de aquí... pero es lo que hay".

Además del público, los grandes afectados son los trabajadores. / Eladio Lois

Aunque inicialmente la organización había aclarado que "las actuaciones se reanudarían a las 21.00 horas o incluso antes, si la tormenta pasa de largo", no fue hasta las 21.40 horas cuando, a través de megafonía, la dirección del festival anunció la suspensión de los conciertos de Rita Ora y Danny Ocean, alegando "daños en sus equipos debido a la lluvia".

Acto seguido anunciaron que, no obstante, las actuaciones de Maroon 5 y Martin Garrix se mantienen "con normalidad". Mientras tanto, el DJ Albert Neve subió improvisadamente al escenario para amenizar el ambiente mientras la banda estadounidense se prepara para ofrecer su show.

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"Vinimos a verla desde Valencia para nada"

En el backstage un par de fanáticos preguntan a los operarios si creen que cabe la posibilidad de que Rita Ora finalmente actúe. Ante la negativa del staff, los jóvenes explican: "Es que venimos desde Valencia solo por ella. No me lo creo. Hemos venido para nada". Molestos, abandonan el recinto.

Fuente: El Correo Gallego