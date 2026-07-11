Eclipse de sol en Vigo y Galicia | Consejos, horarios y dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto

Galicia se prepara para vivir una cita histórica con el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026, el primero visible desde la Península Ibérica en más de un siglo. El fenómeno comenzará en torno a las 19:30 horas, alcanzará su fase máxima alrededor de las 20:28-20:30 y finalizará cerca de las 21:20, ya con el Sol bajo sobre el horizonte. En Vigo no será total, pero sí prácticamente completo: la Luna llegará a cubrir alrededor del 99% del disco solar.

Este minuto a minuto reunirá toda la información relacionada con el eclipse en Vigo y Galicia hasta la fecha clave: horarios por municipios, mapas de visibilidad, mejores puntos para verlo, previsión meteorológica, actividades organizadas, recomendaciones de seguridad, cortes de tráfico, dispositivos especiales y consejos para quienes se desplacen por la comunidad.

Mientras tanto, el eclipse ya se nota en la agenda gallega. Zonas dentro de la franja de totalidad, como A Coruña y otros puntos del norte de Galicia, preparan actos especiales y registran un fuerte interés turístico, con alojamientos muy demandados para esos días. En Vigo, aunque el eclipse será parcial, el 99% de ocultación promete convertir la tarde del 12 de agosto en un momento excepcional para vecinos, visitantes y aficionados a la astronomía.

Un nutrido grupo de espectadores en Vigo. Galicia fue la zona de España desde la que el Sol se vio más cubierto. | marta g. brea. ECLIPSE PARCIAL DE SOL / MARTA G. BREA / VIGO Un mes para el histórico eclipse solar que ha generado una expectación sin precedentes en Galicia La cuenta atrás para el eclipse solar total comenzará este domingo, cuando quedará un mes para el 12 de agosto, día en el que España será el mejor lugar del mundo para disfrutar de este histórico evento, el primero de estas características en la Península Ibérica desde hace más de 100 años, en concreto en 1912. El eclipse total de Sol del 12 de agosto es el primero del Trío de Eclipses (2026-2027-2028), una secuencia sin precedentes que situará a España como epicentro astronómico mundial durante tres años consecutivos. El segundo, el 2 de agosto de 2027, está considerado por la comunidad científica como el más largo del siglo XXI visible desde Europa, con hasta cinco minutos de oscuridad total en Ceuta. El tercero, el 26 de enero de 2028, dibujará un anillo de fuego sobre la Península de suroeste a noreste. El primer eclipse del Trío de Eclipses tendrá lugar este 12 de agosto al atardecer, con el Sol bajo en el horizonte en el momento de la totalidad. Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades destacan que "esta circunstancia producirá imágenes de una belleza única". La franja de oscuridad entrará por el noroeste peninsular y cruzará el país de oeste a este a través de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares.

Roberto Bécares Un hidroavión trabaja en las labores de extinción de un incendio en Congosto el año pasado. / Ana F. Barredo El eclipse llega en plena alerta roja por incendios: las comunidades preparan restricciones y más vigilancia «En esas fechas estaremos en alerta roja por incendio forestal y el riesgo va a ser muy elevado. Hay que tratar de minimizarlo todo lo posible». Miguel Ángel Clavero, director general de Interior y Emergencias del Gobierno de Aragón, lleva meses trabajando en el plan de seguridad de cara al eclipse del 12 de agosto y, como sus homólogos de otras comunidades, una de sus mayores preocupaciones, con tanta aglomeración de gente y miles de vehículos circulando por carreteras de zonas rurales, son los incendios. «Estamos valorando prohibir el acceso con vehículos, coches y motocicletas a masas forestales», asegura a El Periódico el responsable de la seguridad en Aragón, que para esos días reforzará también el control en los accesos a parques naturales. Puedes leer la información completa en este enlace.

Pablo Varela La ría de Vigo y sus alrededores cuentan con muchos puntos desde los que se podrá disfrutar del eclipse del 12 de agosto. / Ricardo Grobas Vigo y su entorno como mirador de lujo: los mejores lugares de la ría y alrededores para ver el eclipse solar del 12 de agosto Toda Galicia se prepara para el evento astronómico del año y Vigo no se queda atrás. El próximo 12 de agosto la mirada de todo el país estará puesta en el cielo para observar un espectáculo celeste único en el que la luna deambulará frente al sol, tapará su silueta y se hará la oscuridad durante unos instantes mágicos. Hace meses que entidades de todo tipo trabajan en los preparativos para facilitar la observación del eclipse solar total. Puedes leer la información completa en este enlace.

Mar Mato Galicia se prepara para el eclipse de sol del 12 de agosto. / Europa Press ¿Contemplar el eclipse de sol del 12 de agosto desde O Castro en Vigo, Cabo Home en Cangas o el Altar del Sol en Lalín? Un experto lo desaconseja Es probable que ya estés pensando en dónde seguir el eclipse total de sol del 12 de agosto. Quizás lo estés imaginando con las Cíes o la ría de Vigo al fondo. A lo mejor incluso has empezado a programarlo con tus amistades o familia para experimentarlo desde Cabo Home en Cangas, desde O Castro u O Cepudo en Vigo o desde el Altar del Sol en Lalín. En el cursillo acelerado del eclipse has visto que en estos lugares la oscuración será superior al 99% y has pensado que bastará. ¿Pero realmente será así? «Va a haber mucha diferencia entre aquellos que tendrán eclipse total con los que tendrán eclipse parcial. Aunque parezca que hay muy poca diferencia entre una oscuración del 100% a una del 99.3%, la experiencia es completamente diferente», advierte el experto Javier García. Puedes leer la información completa en este enlace.