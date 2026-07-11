En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja doce muertos

El incendio forestal declarado este jueves en la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) deja doce muertos y 23 personas sin localizar, según la última actualización difundida por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, desde el puesto de mando.

Siga aquí la evolución del fuego en directo.

Fuente: El Periódico

La suma de las aeronaves al operativo se está produciendo de forma escalonada: a las 08:00 horas se han sumado dos helicópteros y dos aviones de carga en tierra, a las 09:00 está prevista la llegada de otros dos medios y las incorporaciones continuarán progresivamente hasta alcanzar un total de ocho aparatos operando sobre la zona.

Las muestras biológicas extraídas a las doce personas fallecidas en el incendio forestal originado en Los Gallardos (Almería) ya se encuentran en Madrid para su análisis genético y posterior identificación, según ha informado oficialmente la Guardia Civil. Las muestras, que fueron trasladadas en helicóptero durante la tarde-noche del viernes desde Almería, han sido entregadas en la Dirección General de la Guardia Civil. Allí, los especialistas del departamento de Biología del Servicio de Criminalística se encargarán de realizar los estudios pertinentes para determinar la filiación de las víctimas.

Los medios aéreos han comenzado a reincorporarse desde primera hora de este sábado a las labores de extinción del incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce muertos, una veintena de desaparecidos (con siete denuncias presentadas hasta el momento por familiares) y cuatro heridos graves.

El incendio forestal de Los Gallardos (Almería), que ha causado doce fallecidos y una veintena de personas no localizadas hasta el momento, ha evolucionado durante la noche "relativamente bien dentro de la gravedad y las dimensiones", han indicado fuentes del Plan Infoca. Los responsables del operativo de emergencias para la extinción de incendios de la Junta de Andalucía realizarán un vuelo sobre la zona a primeras horas de la mañana para evaluar la situación del fuego y continuar las tareas para afrontarlo.

Finalizan las autopsias de los 12 fallecidos en Los Gallardos sin lograr identificarlos El Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería ha finalizado las autopsias de las doce personas fallecidas en el incendio forestal originado en Los Gallardos sin que, por el momento, haya sido posible identificar a ninguna de las víctimas mortales. Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID), debido al estado de los cuerpos actualmente no es posible precisar la identidad, la edad, el sexo ni la nacionalidad de los fallecidos.

La Guardia Civil no halla más cadáveres en sus batidas El Gobierno andaluz ha trasladado que la Benemérita no ha hallado más cadáveres en sus batidas de esta tarde. "La tranquilidad es que la Guardia Civil se retira ya de sus batidas sin que hayan aparecido más cadáveres en los diseminados calcinados. Así que en ese sentido podemos respirar de que de momento no van a elevar la cifra de muertos salvo catástrofe".

Al menos 12 muertos en el trágico incendio que convirtió Los Gallardos en una ratonera: "Era el mismísimo infierno" La tragedia tuvo su origen en un simple fuego de cuneta a la altura de la localidad de Los Gallardos, en la provincia de Almería. Un poste de la luz cayó y se originaron las llamas en un lado del arcén. Los bomberos acudieron y lo apagaron. Sin embargo, el otro flanco comenzó a arder. El viento convirtió aquello en un incendio forestal, en un infierno: en torno a 4.000 hectáreas calcinadas, 12 muertos, 23 personas sin localizar y ocho heridas, cuatro de ellas en estado grave. Lee la noticia completa aquí

Se elevan a siete las denuncias por desaparecidos en el incendio de Los Gallardos, en Almería, y terminan las 12 autopsias El Instituto de Medicina Legal de Almería ha recibido ya los cuerpos de las doce personas fallecidas en el incendio de Los Gallardos. A todos ellos se les ha realizado ya la autopsia, según ha informado en una nota el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Durante el final de la mañana y la tarde han continuado llegando cuerpos el Instituto de Medicina Legal y los forenses han podido realizar la autopsia de todos ellos. Lee la noticia completa aquí

Incendio de Los Gallardos, en imágenes / Javi Carrión