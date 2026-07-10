La Xunta premia la lucha por la igualdad de las pioneras del fútbol femenino de Crendes, la magistrada Ruiz Tovar y la Saúde Mental A Mariña

La Xunta de Galicia ha concedido las Medallas Emilia Pardo Bazán de 2026 a la Asociación Saúde Mental A Mariña, a la magistrada María Josefa Ruiz Tovar y a las pioneras del fútbol femenino de Crendes, en Abegondo. Los galardones distinguen cada año a un máximo de tres personas, colectivos o instituciones que hayan desarrollado acciones relevantes en defensa de la igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres.

Los reconocimientos de este año ponen el foco en tres ámbitos diferentes: la atención social a mujeres especialmente vulnerables, la trayectoria de una de las magistradas más veteranas de Galicia y la memoria de las mujeres que desafiaron los prejuicios para poder jugar al fútbol en los años sesenta.

Saúde Mental A Mariña, referente en la atención a víctimas

La Asociación Saúde Mental A Mariña desarrolla desde hace más de 25 años programas de atención, rehabilitación e inclusión dirigidos a personas con problemas de salud mental y a sus familias. Cuenta con centros de rehabilitación psicosocial y laboral en Burela, Ribadeo y Viveiro, además de distintos recursos residenciales y de apoyo.

Uno de sus proyectos más destacados es la primera vivienda tutelada creada en Galicia específicamente para mujeres con problemas de salud mental que han sido víctimas de violencia de género. El recurso ofrece un espacio protegido para ellas y para sus hijos, con atención profesional orientada a favorecer su recuperación, autonomía personal e integración social.

La entidad trabaja también para combatir el estigma asociado a los trastornos mentales mediante actividades en centros educativos, campañas de sensibilización y programas relacionados con la igualdad, la prevención del acoso escolar y la conducta suicida.

María Josefa Ruiz Tovar, una extensa carrera en la judicatura gallega

María Josefa Ruiz Tovar es magistrada de la Audiencia Provincial de A Coruña y presidenta de su Sección Tercera, especializada en asuntos civiles. Fue nombrada para este cargo en 2011 y continúa formando parte actualmente del tribunal.

Antes de regresar a A Coruña, Ruiz Tovar presidió durante una década la Audiencia Provincial de Lugo. Tomó posesión en noviembre del año 2000 y permaneció al frente de este órgano judicial hasta 2010, convirtiéndose en una de las mujeres con mayor responsabilidad dentro de la judicatura gallega.

A lo largo de su trayectoria ha intervenido en numerosos procedimientos civiles de relevancia. Entre ellos figura el litigio sobre la propiedad del Pazo de Meirás, cuya resolución en segunda instancia confirmó que el inmueble pertenecía al Estado. Ruiz Tovar presidió el tribunal de la Sección Tercera que examinó el recurso.

La orden publicada por la Xunta no detalla los méritos concretos valorados para concederle la medalla, aunque el reconocimiento destaca una prolongada carrera profesional desarrollada en puestos judiciales tradicionalmente ocupados mayoritariamente por hombres.

Las mujeres de Crendes que rompieron las barreras del fútbol

La tercera medalla reconoce colectivamente a las pioneras del fútbol femenino de Crendes, una parroquia del municipio coruñés de Abegondo. Estas mujeres formaron en 1963 varios equipos y protagonizaron uno de los primeros partidos de fútbol femenino documentados en Galicia.

Lo hicieron en una época en la que la práctica deportiva femenina despertaba rechazo y en la que muchas mujeres tenían que enfrentarse a las críticas de su entorno por participar en una actividad considerada exclusivamente masculina. Las jugadoras de Crendes consiguieron organizarse y salir al campo superando numerosas trabas sociales.

Entre las protagonistas de aquella experiencia se encuentran nombres como los de Manolita Gómez y Olga Camba. Su historia fue recuperada décadas después mediante homenajes, reportajes y trabajos audiovisuales, que las presentan como precursoras del desarrollo posterior del fútbol femenino gallego.

Su reconocimiento llega en un momento de gran crecimiento y visibilidad del fútbol practicado por mujeres, pero recuerda que ese avance comenzó mucho antes de la profesionalización de las competiciones, en pequeños campos rurales y gracias a jugadoras que se atrevieron a desafiar las normas de su tiempo.

Unas medallas creadas en 2019

La Xunta creó las Medallas Emilia Pardo Bazán en 2019 para reconocer públicamente las actuaciones desarrolladas en Galicia en favor de la igualdad efectiva. El decreto permite conceder anualmente un máximo de tres condecoraciones a personas, colectivos, entidades o instituciones, tanto públicas como privadas.

El galardón lleva el nombre de la escritora coruñesa Emilia Pardo Bazán, defensora de la educación y de la independencia de las mujeres y una de las principales figuras intelectuales españolas de los siglos XIX y XX. Además, en todas sus obras incorporó ideas sobre la modernización de la sociedad y el acceso de las mujeres a las mismas oportunidades que los hombres.

Edición del año pasado

En la edición del año pasado, la Medalla Emilia Pardo Bazán se le otorgó a Manuela López Besteiro, a Teresa Portela y a la Unidad de Policía Nacional Adscrita de Galicia (UPA).