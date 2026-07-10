Pamplona
Los toros de Álvaro Núñez dejan un peligroso cuarto encierro de los Sanfermines
EFE
Los toros de la ganadería gaditana de Álvaro Núñez han protagonizado el cuarto encierro de los Sanfermines con una carrera rápida, emocionante y peligrosa, liderada por los astados desde los primeros metros y con uno de los bravos rezagado al final.
En su regreso a Pamplona, tras su debut en 2025 donde completaron el recorrido con una veloz carrera, el hierro tarifeño ha vuelto a mostrarse rapidísimo, si bien al quedarse en el tramo de Telefónica un toro rezagado, el tiempo final se ha alargado unos segundos llegando a parar el cronómetros en los 2 minutos y 32 segundos.
A diferencia de lo sucedido en los encierros anteriores, en los que los cabestros han liderado la manada durante gran parte del recorrido, en esta ocasión un toro negro ha cogido la delantera nada más salir de los corrales de Santo Domingo y ha guiado raudo a sus hermanos sin llegar a perder el ritmo en una carrera muy emocionante con numerosas caídas y algunas embestidas.
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