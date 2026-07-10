El celtista Borja Iglesias comparte su encuentro con Javier Bardem en la concentración de la Selección en Los Ángeles

Borja Iglesias está exprimiendo al máximo su paso por Estados Unidos con la selección, como se puede ver en sus redes sociales. Eso sí, el delantero del Celta de Vigo no pierde el foco en lo importante y, a pesar de un debut mundialista breve, no deja de mentalizarse para ser importante en las siguientes rondas. Quién sabe si esta noche puede darle a España el pase a la semifinal en el partido contra Bélgica.

En su último post de Instagram, el santiagués ha compartido uno de los momentos más especiales que le han dejado la concentración de la Selección en Los Ángeles, un encuentro con el actor Javier Bardem. «Menudo honor conocerte. Gracias de corazón por todo lo que haces para hacer de este lugar en el que vivimos un mundo mejor. Un fan absoluto de tu talento, pero muchísimo más de tu implicación social. Gracias por lo de hoy. Todavía no me lo creo», escribía Borja en sus redes.

Y es que a nadie se le escapa la afinidad ideológica de ambos hombres. Tanto Bardem como Iglesias han sido figuras muy vocales a la hora de denunciar el genocidio en Palestina o de defender los derechos LGTBIQ+.

Bardem no ha tardado en responder a los halagos del delantero, publicando, también en Instagram, una story en la que escribió: «Mañana llevo la mejor camiseta. Mil gracias, compañero». Pero el mensaje no se queda ahí, el actor ganador de un Oscar añadía: «Qué persona más bonita e inspiradora es Borja. Gracias por representarnos con tanta ilusión y con tanto esfuerzo».

Publicaciones de Javier Bardem y Borja Iglesias sobre su encuentro. / Instagram

El apoyo de Javier Bardem a La Roja

Este encuentro se produjo tan solo días después del encuentro de dieciseisavos de España contra Austria, donde se pudo ver al actor disfrutar del partido con la también actriz y su esposa, Penélope Cruz, la cantante Rosalía y la futbolista Alexia Putellas.

Bardem fue objeto de críticas tanto por su presencia en un palco VIP —al parecer eso chocaba para algunas personas con el perfil claramente progresista del actor— como por no llevar la camiseta de La Roja.

Su respuesta no se hizo esperar. El actor aprovechó la emoción del pase de la Selección frente a Portugal para lanzar un alegato sobre su idea del patriotismo, acompañado de una foto suya con la camiseta del equipo nacional.

«En esta España de colores tan vivos cabemos tod@s. Son los colores de la España plural y progresista que no teme a su propia diversidad, sino que la convierta en su mayor fortaleza. Una España donde todas las personas, con independencia de su origen, lengua, cultura, identidad sexual o creencias, puedan sentirse parte de un proyecto común basado en la igualdad, la justicia social y el respeto mutuo», rezaba parte del mensaje que se puede leer completo en la publicación de arriba.