Telecinco aparta 'De viernes' para esquivar a la Selección Española y tira de sus mejores momentos

Telecinco ha decidido mover ficha ante una de las noches más complicadas de la semana. La cadena no emitirá este viernes una entrega en directo de 'De viernes' y sustituirá el programa habitual por 'De viernes: Lo mejor', un especial con algunos de los momentos más destacados del formato de crónica social que presentan Santi Acosta y Beatriz Archidona.

La decisión llega marcada por el partido entre España y Bélgica, correspondiente a los cuartos de final del Mundial, que La 1 ofrecerá este viernes a partir de las 21:00 horas. El encuentro amenaza con condicionar por completo el consumo televisivo de la noche, con la posibilidad de alargarse en caso de prórroga o penaltis.

Mediaset opta así por proteger una de sus principales marcas del prime time y evita exponer una entrega nueva de 'De viernes' frente a un evento deportivo de máxima audiencia.

La estrategia contrasta con la de Antena 3, que sí mantendrá su apuesta prevista para la noche del viernes. La cadena emitirá en directo la semifinal de 'Tu cara me suena', pese a coincidir con el partido de la Selección en La 1, y afrontará así una competencia especialmente exigente en el prime time.

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Con este cambio, 'De viernes' descansará de forma puntual en su versión habitual, aunque seguirá emitiendo en las tardes del canal su nueva versión 'De lunes a viernes'.