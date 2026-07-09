El 80% de los médicos privados no ha mejorado sus honorarios tras la subida de primas a Muface

El incremento de financiación pública aprobado para garantizar la continuidad de Muface no se está trasladando de forma generalizada a las condiciones de los médicos que prestan asistencia directa a los mutualistas. El 80% de los profesionales encuestados afirma no haber recibido ninguna mejora de sus honorarios tras la renovación del concierto, pese al incremento de 41,2% de la financiación pública destinada a las aseguradoras sanitarias.

Así lo refleja una encuesta realizada por Foro Nacional de Médicos en Ejercicio privado de la Organización Médica Colegial (FONMEP) a más de 1.200 médicos de la sanidad privada que prestan asistencia a mutualistas. Los datos evidencian "una profunda brecha" entre los recursos públicos destinados al sistema y la realidad que describen los profesionales que integran la red asistencial.

Hasta el 12%

Algunas entidades comunicaron incrementos de honorarios de hasta el 12% en determinados actos médicos o del 7% en otros casos. Sin embargo, entre "el reducido grupo" que sí ha percibido algún incremento, aproximadamente uno de cada tres señala que la subida ha sido de apenas entre un 1% y un 3%, muy lejos de los porcentajes anunciados públicamente.

La encuesta también refleja un problema acumulado: el 74% de los médicos encuestados afirma que sus honorarios no han experimentado incrementos en los últimos años, ni siquiera para compensar el aumento del IPC. Esta situación afecta especialmente a profesionales autónomos y a especialidades con elevados costes de estructura, actualización tecnológica y responsabilidad clínica.

Recursos destinados

Para la OMC y el FONMEP, la cuestión trasciende la retribución de los profesionales. "La sostenibilidad de MUFACE depende de que los recursos destinados a asegurar su continuidad se traduzcan en una red médica suficiente, estable, cualificada y disponible en todo el territorio español", apuntan.

Cuando los honorarios no permiten cubrir adecuadamente el tiempo clínico, los costes profesionales y la responsabilidad clínica, "aumenta el riesgo de que los médicos limiten su actividad dentro de los cuadros concertados o abandonen progresivamente el modelo", advierten las corporaciones.

Papel de los autónomos

Nueve de cada diez encuestados considera, además, que las corporaciones profesionales, los sindicatos médicos y las organizaciones de autónomos pueden desempeñar "un papel relevante para defender unas condiciones retributivas justas y transparentes".

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La OMC y el FONMEP señalan que la finalidad de cualquier financiación pública vinculada a un servicio sanitario concertado debe asegurar una atención de calidad para los pacientes. Por ello, concluyen, el modelo "debe ser sostenible para todos los actores que lo hacen posible: mutualistas, profesionales, entidades aseguradoras y Administración". onal.