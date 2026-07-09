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‘Call Me Bibi’: Movistar Plus+ prepara una serie documental sobre la vida de Bibiana Fernández
Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Alaska, Rossy de Palma y otros rostros de la cultura repasarán la trayectoria de la actriz, cantante y presentadora.
Carlos Merenciano
Movistar Plus+ prepara ‘Call Me Bibi’, una nueva serie documental original centrada en la vida y la carrera de Bibiana Fernández. La producción, realizada en colaboración con Shine Iberia, recorrerá en tres episodios la trayectoria de una de las figuras más reconocibles de la cultura española.
La serie viajará por algunos de los lugares que marcaron su historia personal y profesional, desde Tánger y Málaga hasta Barcelona y Madrid. A través de esas ciudades, el documental reconstruirá el camino de Bibiana Fernández desde sus primeros trabajos en music halls, teatros de revista y cabarets hasta su consolidación como actriz, cantante, presentadora e icono de la moda.
‘Call Me Bibi’ también revisará algunos de los momentos clave de su carrera, como su colaboración con Pedro Almodóvar en películas como ‘Tacones lejanos’ y ‘Kika’, además del impacto mediático y social de sus portadas en ‘Interviú’. La producción buscará ir más allá del personaje público para acercarse a la persona y a la forma en la que vivió su identidad y su libertad en una España que estaba cambiando.
Pedro Almodóvar, Antonio Banderas, Alaska, Rossy de Palma, Victoria Abril, Loles León, Ana Rosa Quintana, Boris Izaguirre, Mario Vaquerizo, Topacio Fresh, Valeria Vegas, Elena Benarroch y José Luis Gil serán algunos de los testimonios que participarán en el relato. Sus intervenciones ayudarán a explicar la influencia de Bibiana Fernández en distintas generaciones del cine, la televisión, la música y la moda.
La serie estará dirigida por Pite Piñas y David Iñurrieta, con guion de Juan Bernardo Rodríguez. Macarena Rey ejercerá como productora ejecutiva por parte de Shine Iberia, mientras Bruna Hernando y Leticia Pérez asumirán la producción ejecutiva de Movistar Plus+.
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Fuente: El Periódico
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