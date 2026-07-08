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Rápida carrera de los toros de Cebada Gago en el segundo encierro de los Sanfermines

Una imagen del segundo encierro de los Sanfermines.

Una imagen del segundo encierro de los Sanfermines. / Daniel Fernández Pérez / EFE

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EFE

Pamplona

Los toros de la ganadería gaditana de Herederos de José Cebada Gago han protagonizado un segundo encierro de los Sanfermines rápido y limpio, con la manada agrupada en todo el recorrido.

La torada ha partido puntual de los corrales de Santo Domingo y encabezada por los cabestros ha ido cogiendo velocidad hasta el contacto con los corredores, sin llegar en ningún momento a abrir grandes huecos entre los astados.

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A diferencia de lo sucedido el año pasado en el que los Cebada Gago necesitaron más de cinco minutos para completar el recorrido en esta ocasión lo han hecho en 2 minutos y 26 segundos.

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