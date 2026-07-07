We Are Spastor, Premio Nacional de Diseño de Moda 2026

We Are Spastor, marca de Sergio Pastor e Ismael Alcaina, ha sido galardonada con el Premio Nacional de Diseño de Moda, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido este martes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha distinguido por unanimidad a la marca por «la valentía y honestidad de una trayectoria que ha pervivido en un sector cambiante, manteniendo su vigencia y defendiendo un proyecto actual, caracterizado por su capacidad de adaptación creativa. El galardón reconoce a una marca cuyo surgimiento supuso una disrupción en la moda española, contribuyendo a generar una visión cosmopolita, una imagen del estilo vinculada a las subculturas y al arte contemporáneo».

Asimismo, el jurado ha destacado que «su propuesta redefine los códigos del género mediante una combinación de la sastrería clásica con una constante exploración de nuevas siluetas, volúmenes, materiales y texturas, dando lugar a un lenguaje estético propio e innovador que se abre al diálogo con otras disciplinas».

Por otra parte, el jurado ha señalado que se premia, en definitiva, «su capacidad para reinterpretar la estética desde un enfoque contemporáneo y audaz, alejado de los convencionalismos y las exigencias del mercado, con colecciones atemporales que plantean una visión transgresora de la propia moda».

El Premio Nacional de Diseño de Moda recompensa la meritoria labor del galardonado a través de una obra que, en este ámbito creativo, se haya hecho pública durante 2025 o, en casos debidamente motivados, a una completa trayectoria profesional a lo largo del tiempo. El galardón reconoció en su pasada edición a Juana Martín, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Teresa Helbig, Ángel Fernández Ovejero, Ana Locking, Antonio Alvarado y Palomo Spain.

We Are Spastor

Marca española fundada en 1997 por Sergio Pastor como ‘Spastor’, a la que tan sólo un año después se unió Ismael Alcaina. En 2001 fueron premiados con el Premio a la Mejor Colección en la Pasarela Cibeles, debido a su visión revolucionaria. Han desfilado en la Semana de la Moda de París y han presentado sus colecciones en Tokio.

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Tras un tiempo de retiro para proteger su libertad creativa frente a las exigencias del mercado, la marca fue relanzada en 2019 con el nombre de ‘We Are Spastor’.