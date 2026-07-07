Michael Jackson vuelve al presente con un sonido de Vigo: «Parece una coña, un gallego mezclando a Michael, suena a chiste»

Cuando Michael Jackson presentó el vídeo «Thriller» al mundo en aquellas televisiones de rayos catódicos y pantallas convexas -algunas aún en blanco y negro- los más pequeños de cada casa cruzábamos los dedos para no tener pesadillas con el cantante convertido en un zombi. Era el año 1983.

Años después llegarían otros vídeos estelares como «Bad» -de 18 minutos (en efecto, 18, no se ha colado ningún número a mayores) y dirigido por Martin Scorsese- o «Smooth criminal», nuevamente con una coreografía hipnótica por su perfección y casi diez minutos de duración.

Carlos Rodgarman, trabajando en su estudio en Estados Unidos. / C.R.

Lo más escuchado del momento aunque lleva casi 20 años muerto

Eran unos tiempos en los que cada lanzamiento de Jackson se seguía como un acontecimiento global en un mundo que ni soñaba con internet. Cuando falleció en 2009, tras años de polémicas, quizás alguien pensó que el resplandor de su estrella se apagaría; pero la película sobre su vida estrenada este año lo ha resucitado. En Spotify, los streams de sus canciones lo han aupado entre los más escuchados del momento compitiendo por los primeros puestos conTaylor Swift, Drake o Bruno Mars.

Para que sus canciones suenen más potentes pero sin perder la esencia, el equipo encargado de gestionar su legado y Sony -el sello responsable de su catálogo musical- concluyeron que aprovechando la película se podían plasmar sus temas en el formato sonoro del momento, el dolby atmos, un sonido inmersivo.

Primero comenzaron por el disco «Thriller». Después acordaron continuar con el resto pero cambiaron de ingenieros de sonido y productores recayendo el testigo en el chileno Humberto Gatica y el vigués Carlos Rodgarman, ambos afincados en Estados Unidos.

Carlos Rodgarman con Humberto Gatica. Ambos prepararon el dolby atmos de casi todos los discos de Michael Jackson. / C.R.

Carlos ya se había encargado de pasar al dolby atmos el repertorio de otros artistas Michael Bublé. Expone que se ha «ido posicionando en este formato de audio inmersivo» y que este «se está haciendo cada vez más popular porque Apple y Amazon Music lo están empujando mucho. Con él te sientes como si estuvieras en medio de la canción».

Parece una coña; un gallego mezclando a Michael Jackson Carlos Rodgarman — Ingeniero de sonido

¿Qué sintió este ingeniero de sonido gallego cuando recibió el encargo?: «No me lo podía creer. Parece una coña; un gallego mezclando a Michael Jackson; suena a principio de chiste pero es real. Michael Jackson es difícil de superar y han pasado ya años de su muerte. Sigue siendo la figura más reconocida universalmente. Fue impresionante; una oportunidad única. He tenido suerte. Me ha ido muy bien pero esto lo siento como un tren que pasa una única vez en la vida. Es muy fuerte».

Para comprenderlo mejor, le pedimos más detalles. «Se me ponían los pelos de punta literalmente. Es impresionante. Abría las canciones, los multipistas, escuchaba la voz, la percusión, los instrumentos que fueron preparados por él y Quincy Jones. Tener acceso a todo ese material fue una masterclass increíble».

Pero ¿cómo llegó este vigués al proyecto? Para llegar al origen hay que rebobinar dos años atrás. «Cuando estaban con la película de Michael Jackson querían usar su música (recordemos que en cine el dolby atmos es una realidad) pero lo único que había eran las cintas analógicas de grabación, que no suenan como el disco. Había que reconstruir todo ese material. Ahí es donde llaman a Umberto Gatica, mi socio, que es un productor chileno muy famoso. Lo llamaron porque es el único que queda vivo del equipo inicial: Quincy Jones se murió, Michael Jakson se murió, Bruce Swedin que fue el ingeniero que mezcló todo también falleció. Humberto trabajó con Jackson mucho tiempo. Lo llamaron por eso y porque confían en él ya que quien lleva el legado de Michael Jakson es muy cuidadoso con a quien se lo presta. Ni nos mandaban cosas por internet; nos traían los discos duros en persona», detalla el ingeniero vigués.

Además de lanzar la película Sony quería tener actualizado el repertorio musical. Cuando salió el filme de Queen «Bohemian Rapsody» se habían disparado las búsquedas en las plataformas de los tema de Mercury y compañía. Con este antecedente, Sony calculaba que ocurriría lo mismo con Jackson y que haría una caja millonaria. No se equivocó.

Gatica y Rodgarman recibieron el encargo de trasladar a dolby atmos «Off the wall» (el primer álbum); «Bad», «Dangerous», «History» e «Invincible». Con la película salieron los tres primeros el mismo día. «Ahora ya tenemos aprobados los dos últimos, que no sé cuándo saldrán; pero quieren aprovechar el tirón del filme para promocionarlos», añade Carlos.

Las dificultades del proyecto

El trabajo lo realizaron en dos fases. Primero había que reconstruir el sonido de cada instrumento y de la voz que llegaron a ellos en cintas analógicas por separado. Carecían de la cinta final con toda la suma. «Esa parte la hizo Humberto en estéreo con Sony. Una vez contentos con eso, Humberto vino conmigo e hicimos la mezcla en dolby inmersivo», explica el ingeniero vigués.

«Lo más difícil -subraya- fue encontrar el equilibrio. Imagínate el tema "Don't Stop 'Til You Get Enough» del álbum Off the Wall de 1979. Todos tenemos 40 años de memoria con esa canción. Ahora llego yo y digo que voy a hacer una mezcla inmersiva nueva; tienes el riesgo de inventar la rueda, cagarla y destruir una canción que todo el mundo tiene en su cabeza. La puedes arruinar. Hay que respetar la esencia del tema pero también tienes que hacerle algo. Obtener el equilibrio es difícil».

Tanto Gatica como él y Sony están felices porque con la nueva versión han logrado que se escuchen elementos de la música y de los arreglos originarias que antes no se percibían. Esto lo lograron con un trabajo exquisito en un proceso de mezcla analógico como el de antes. A mayores se perciben unos bajos que el vinilo inicial no presentaba.

Un resultado con un toque diferente a la del original

«No los podía tener -detalla- porque el vinilo son surcos en el plástico. Cuanto más fuerte el sonido, más profundo el surco. Por eso, antiguamente había que limitar los graves. En el digital no tenemos ese problema, entonces estamos permitiéndonos el lujo de añadirle un grave más del que tenían las canciones originales».

Noticias relacionadas

El vligués Carlos Rodgabar está feliz, al igual que Sony: «Están muy emocionados porque la busca de las canciones del catálogo de Michael Jackson está disparada. Vuelve a estar de número uno. Es increíble».